消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少250.8萬桶，遠超出市場預期的減少75萬桶。汽油庫存減少294.8萬桶，超出市場預期的減少185萬桶。餾分油庫存減少207.1萬桶，亦超出市場預期的減少105萬桶。

2.美國商務部公布，2月新屋銷售月減2%，經季節調整後年率為77.2萬戶，少於市場預期的81萬戶。

3.舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周三表示，她對5月升息50個基點抱持開放態度，如果經濟數據顯示有必要，她就支持升息2碼。今年戴利在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有政策表決權。

4.聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）連續第3天公開呼籲美國央行的其他決策官員考慮「幅度更大、快速更快」的升息策略，以應對高漲的通膨。布拉德的政策立場向來偏向「鷹派」，他在周一表示5月到7月的每次央行會議都應該升息50基點，周二更主張到今年底，聯邦基金利率應升至逾3%。

5.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，她支持在升息周期初期的數次會議上升息50基點。梅斯特今年擁有貨幣政策的投票權。她表示，美國經濟體質穩健，升息並不會使經濟陷入衰退，只會讓過熱的需求減弱。她並透露俄烏戰爭造成的衝擊，可能影響聯準會下半年的利率決定。

6.達拉斯聯準銀行出具報告指出，因看好價格前景，今年首季美國能源業的活動升溫。這份在3月中旬針對該美國央行分行轄區內141家能源企業高層所做的調查指出，產業高層對今年底紐約期油價格的平均預測值為93美元，對天然氣價格的平均預測值為4.57美元/mmBtu。此外，產業活動指數為56，較去年第四季的42.6大幅攀升，並創下6年來新高。

7.美國總統拜登周三啟程前往比利時，將出席在布魯塞爾召開的歐盟、北約組織（NATO）和七大工業國（G7）高峰會議，屆時將討論新的對俄制裁措施，可能包括禁止俄羅斯能源進口、將俄國逐出G20等。外媒報導，根據法國和德國政府釋出的訊息，歐盟雖考慮向俄羅斯實施新一輪制裁，但應該不會祭出針對俄國油氣產品的禁運令，只會強化原有的制裁措施。消息人士透露，部分歐盟成員國要求禁止俄羅斯油氣輸入，但德國和匈牙利等國反對，短期內難以就俄國油氣禁運令達成協議，但如果俄羅斯持續對烏克蘭平民進行無差別攻擊等暴行，這些抱持反對立場的國家或許會改變想法。

8.周三紐約期油大漲5.66美元或4.78%，為每桶114.93美元。全球基準布蘭特期油收漲6.12美元或5.3%，為每桶121.6美元，漲破120美元大關。兩期油合約價雙雙創下3月8日以來的新高價。裏海輸油管道（CPC）碼頭因風暴和惡劣氣候遭到破壞，周三全面停止原油出口，俄羅斯能源部副部長Pavel Sorokin警告，俄羅斯和哈薩克經由CPC管道從黑海出口的石油每日可能減少多達100萬桶，約占1%的全球石油產量。他並表示，碼頭維修可能需要長達兩個月時間。

9.周三國際金價止跌回升，並創下5個交易日以來的最大單日漲幅。在通膨升溫、美股大跌和避險需求帶動下，紐約期金收漲0.8%，為每盎司1937.3美元。其他貴金屬方面，現貨銀上漲1.2%，報每盎司25.05美元。鉑金跌0.6%，報每盎司1017.15美元。鈀金漲1.4%，報每盎司2518.3美元。 10.周三美國10年公債殖利率一度站上2.419%，創下2019年以來新高，惟尾盤回落至2.292%，下跌9.4基點。