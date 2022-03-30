周三原油價格反彈漲逾2%，儘管俄羅斯和烏克蘭的停火談判取得重大進展，但供應面仍然吃緊，且西方陣營對俄羅斯祭出新制裁的可能性正在升高。

目前布蘭特原油期貨上漲1.23%，報每桶111.54美元，稍早前上漲2.6美元或2.4%，報112.81美元，扭轉前一日的下跌2%。

美國期油目前漲1.58%，為每桶105.88美元，稍早前上漲2.7美元或2.5%，報每桶106.84美元，亦曾收復前一日下跌1.6%的失土。

分析師表示，人們迫切想看到讓市場形勢變得更加明朗的變化，價格波動顯示現在投資人極為敏感。

另有分析師表示，油價回升顯示市場對任何俄烏談判的「進展」，都抱持強烈的懷疑。

數據顯示美國原油庫存減少，亦為油價帶來提振。

根據美國石油協會（API）的數據，上周（截至3月25日）美國原油庫存減少300萬桶，遠超出市場預期的減少160萬桶。上周汽油庫存減少140萬桶，餾分油庫存亦減少21.5萬桶。