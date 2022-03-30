台灣新冠肺炎本土疫情有升溫趨勢，台中市仍維持第二級疫情警戒標準，盧秀燕30日參加北屯國民暨兒童運動中心興建工程開工典禮時表示，台中市目前疫情平穩，但全國人流移動，仍戰戰兢兢，防疫措施視疫情滾動式檢討，清明連假不排除限制加嚴。

盧秀燕呼籲，民眾外出活動要佩戴口罩，飲食可脫口罩，但拍照還是要戴口罩，盡量避免跨縣市移動，建議清明假期，祭祖減少掃墓人數，保護自己、保護家人。