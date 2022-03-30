清明掃墓防疫不排除限制加嚴 盧秀燕：減少群聚 11:592022/03/30 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧秀燕（前中）表示，台中市目前疫情平穩，但因應人流移動，清明假期，防疫不排除限制加嚴。（讀者提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣新冠肺炎本土疫情有升溫趨勢，台中市仍維持第二級疫情警戒標準，盧秀燕30日參加北屯國民暨兒童運動中心興建工程開工典禮時表示，台中市目前疫情平穩，但全國人流移動，仍戰戰兢兢，防疫措施視疫情滾動式檢討，清明連假不排除限制加嚴。 盧秀燕呼籲，民眾外出活動要佩戴口罩，飲食可脫口罩，但拍照還是要戴口罩，盡量避免跨縣市移動，建議清明假期，祭祖減少掃墓人數，保護自己、保護家人。 民調滿意度破7成 盧秀燕：繼續努力 彰化夫妻確診 匡321人採檢陰性 #盧秀燕 #疫情 #不排除 #加嚴 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情快速升溫與疫苗失效有關 專家：憂心四月恐再掀一波 11:142022/03/30 生活 帝圖業績靚 超額配息3.5元 04:102022/03/30 證券．權證 六大變數 今年運價欲小不易 04:102022/03/30 產業特刊 蔡琴啟動新巡演 開心團隊有收入 04:102022/03/30 娛樂新聞 1年3起火燒公車 中市府全面檢查 04:102022/03/30 地方新聞 上海疫情高燒 救助企業21措施上陣 退稅、減稅、財政補貼 04:102022/03/30 財經要聞 分區封控 上海疫情寡婦身心俱疲 04:102022/03/30 產業財經 企業減稅 抬價重罰 上海全力穩民生 04:102022/03/30 產業財經 疫情嚴峻 港大研究：輕生風險攀升創2年新高 65歲以上為高危險群 11:332022/03/30 兩岸 大老虎來了！清明連假比過年嚴峻 醫：最擔心2縣市 08:032022/03/30 生活 新竹縣警啟動特定娛樂場所 稽查嚴防疫情擴散 09:292022/03/30 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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