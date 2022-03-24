受惠資金行情、營建成本攀升、台商資金回流、潛在通膨需求停泊等多種因素推動和拉動，近一年全台房價井噴！其中新竹竹北，躍居為北台灣年度漲價王！一年房價竟狂飆近4成。

住展雜誌統計，北台灣近一年（2020年2月至今年2月）各行政區新建案房價漲幅，前十大漲幅區，以新竹竹北，奪得榜首，一年大漲超過38％，逼近4成，每坪單價來到29.2萬元，即將「見3」。

另外，新屋漲幅30.94％、寶山30.59％，漲幅都超過3成；北區、平鎮、中山、八德、東區、蘆竹、蘇澳等，排名第二到第十名。

反觀大台北所有行政區，統統都「槓龜」！全都無緣入榜，顯示近期仍以桃竹等地房價漲幅較為凌厲。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於大台北房價基期已高，漲幅相對有限，且近年桃竹等地建設與產業投資題材多，以致於房價普遍漲贏大台北。不過，若央行啟動特定區域房市管制，桃竹地區列入管制的可能性或許會比大台北來得高。

住展雜誌今天最新調查顯示，年度漲幅冠軍竹北市，房價由29.2萬元／坪，跳漲至40.4萬元／坪，年漲幅高達約38％。

何世昌指出，竹北房價上漲的核心圈是縣一、縣二、縣三、高鐵特定區與台科大重劃區，新建案成交價約45萬元／坪～60萬元／坪之間；高鐵特定區內，甚至有某一建案從銷售初期的2字頭，一路漲到接近5字頭，恰好見證這波房市飆漲的過程。

北台灣近一年漲幅前十大行政區，比較特別的是第十名的蘇澳，新建案房價由一年前的13.7萬元／坪，漲至16.5萬元／坪，年漲幅約21.1％。