「邁向過半大聯盟」的民進黨高市議員初選參選人林慧欣，日前遭對手陣營檢舉，她的舅舅盧天麟曾是不分區立委、不應適用新人加分！林慧欣稍早透過臉書表示:自己早在登記黨內初選的聲明上，主動放棄新人可能的加權條款，來進行這場本來就資源不對稱的黨內競爭！

隸屬「邁盟」的新人、投入高雄大旗山議員初選的林慧欣說:她以舅舅曾經擔任勞工代表的民進黨不分區立委而感到光榮，也未曾切割！但同選區對手的父親，也是曾經擔任議員的李鴻鈞前議員，在許多群組發著這樣的訊息，實在令人擔心，也讓我徹夜難眠。

圖說:林慧欣表示，自己早在登記黨內初選的聲明上，主動放棄新人可能的加權條款，來進行這場資源不對稱的黨內競爭！(林慧欣提供)

她也感謝李昆澤委員，在黨內民調加權機制中，觀察到不分區與區域選舉的差異性，而提出是否適用新人加權的權益問題，並按照「黨內消弭爭議的機制，提出討論跟仲裁！」

林慧欣也說，投入這場選舉時就清楚的知道，自己所面對的，不只是資源不對稱的一場初選，更是複雜的地方派系與跨黨派充滿算計的一場爭戰！「但，身為客家女兒，我無所懼！願意也必須挺身而出！客家硬頸的精神，我必須承擔、我也可以承擔！」

民進黨高市議員黨內初選競爭激烈，新潮流的「邁向過半大聯盟」與湧言會的「高雄正能量」之爭浮上檯面，身兼市黨部主委的立委趙天麟則再次強調:黨部主委是公共財，樂意為任何參選人推薦，不會偏袒任何一方。