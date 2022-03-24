《零下一九七》復拍，再開工的邱澤已是人夫。（時創影業）

《零下一九七》復拍，陳意涵已經生完第二胎。（時創影業）

張軒睿參與《零下一九七》演出。（時創影業）

「時創影業」攜手兩大金鐘導演馮凱、蔡岳勲、新銳導演陳冠仲，以及榮獲金馬獎最佳美術指導廖惠麗等強大主創團隊，推出旗艦科幻影集《零下一九七》，去年因疫情而暫停拍攝，3月22日正式復拍，24日釋出超前導預告、概念海報、劇照。男女主角邱澤、陳意涵、簡嫚書3人再度合作，演繹穿越68年的愛戀糾葛！近日劇組在中台灣影視基地拍攝，再次合作的邱澤、陳意涵對戲的第一句話便是「互道恭喜！」一是恭喜邱澤去年底閃婚許瑋甯，再開工已是人夫，一是恭喜陳意涵產後復出。

《零下一九七》擁有實力堅強的華麗卡司，包含台北電影節最佳男主邱澤、最佳女主陳意涵、新生代演員張軒睿、演技精湛的老戲骨寇世勳、台北電影節及金鐘獎最佳女主尹馨、金鐘獎最佳女配簡嫚書等實力派演員。從場景搭建、演員卡司、特效規格、戲服考究等，預計總製作費將超過3億元。

超前導預告從忽然浮出海面的休眠艙揭開序幕，沈睡中的邱澤帶著50年代的記憶來到68年後的現代，與飾演孫子的張軒睿擦出年代差的爺孫趣味，兩人將與神秘女子陳意涵抽絲剝繭，揭開「永生人」概念外衣下的百年巨大科技陰謀，邱澤、陳意涵、簡嫚書三人再度合作，演繹穿越68年的愛戀糾葛！預告中也看到帶著邪惡陰險笑容的修杰楷，在兩分鐘的預告中完美呈現驚悚感，增添懸疑、推理、科幻的氛圍。

《零下一九七》全劇三部曲總共24集，時創總經理賴聰筆、可米傳媒執行長馮家瑞、知名製作人方孝仁三位擔任製作人，時創影業總經理賴聰筆表示：「時創影業致力於從多元化市場中開發出稀缺、獨特的戲劇類型，劇情上深度探討人性與愛情，在製作規格上則是期盼比肩國際市場。」正因有此高規格製作，主創團隊集合擅長刻畫人性情感的馮凱導演、以強烈鏡頭感著名的蔡岳勲導演，及懸疑推理類型新銳導演陳冠仲聯手執導，此外美術道具則是由榮獲第58屆金馬獎最佳美術指導的廖惠麗領軍，以架空方式建造出劇中市景，實景搭配攝影棚搭景輔以特效動畫建構，光主場景便花費兩千萬搭建而成。