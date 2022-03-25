為響應振興旗津地方經濟，也與團結防疫的居民站在一起，高雄市政府青年局日前號召旗下志工團展開淨灘活動，來自越南、土耳其、印度、香港、印尼等5個地區及高雄本地志工共襄盛舉；青年局希望能藉由志願服務行動，讓高雄的海洋門戶不受疫情風暴影響，重新綻放風采，為重振觀光榮景盡一份心意。

青年局局長張以理表示，國際志工團的成立就是希望不同國籍文化的青年無論在高雄就學、就業或是定居，都能成為高雄市大家庭的一份子，透過志工行動能夠融入熱情及專業，協助城市的公共事務，也獲得在地服務的樂趣及成就感。

此次淨灘行動團長陳玟誠帶領志工一路由海岸公園海灘到星空隧道撿拾垃圾，相當盡心盡力完成任務，其中已經參與多次服務的土耳其志工Guven Guzin表示，她由大學時代就加入青年局國際志工團，去年畢業後決定在高雄市謀職定居，已經將這裡當成第二故鄉，對於旗津受到疫情影響觀光收益，決定站出來支持他們。

而來自越南的Nguyen Thi Minh Ngoc表示她非常感謝旗津地區居民在一月份疫情衝擊下，願意同心抗疫換得整個城市的平靜，讓她在此求學備感安全，在旗津克服疫情重新站起來之際，她一定要來參加，因此國際志工團發出招募訊息，她就馬上報名，並且也邀請其他國際學生一同參與。

此次淨灘行動成功達成目標，市長陳其邁也來到淨灘行動現場鼓勵志工，所有志工興奮地與市長及青年局長進行大合照，為志工行動畫下完美句點。