台北市長選舉將近，國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中及北市副市長黃珊珊皆為熱門人選，北市議員侯漢廷今左打陳、又打黃，先列舉中央8大惡行，批評中央在防疫作為上處處打壓，呼籲市長柯文哲羅列相關罪狀反擊，別幫陳時中背書，同時批評北市勞動局長陳信瑜公然要工會代表支持黃珊珊，同屬行政不中立，甚至涉及綁標關說，要求徹查所有標案。

柯文哲今赴北市議會進行市政質詢，侯漢廷詢問柯文哲，「一個曾為政黨立場、政治利益，在防疫問題上多次批判和打壓台北市府、犧牲市民福祉的人，若說未來會照顧市民安全能信任嗎？」柯回答不會，認同這種人不值得信任。

接著侯漢廷列舉中央8宗罪， 如中央許可之事北市做了卻被批評，北市先做被中央批評後又跟進，中央未溝通先放話北市準備不及被批評，條件相同中央給其他縣市資源卻與北市不同，中央對外稱責任是北市但其實是中央負責，以及中央誤會導致北市必須澄清等等。

柯文哲也順著舉例，包括公告中央檢疫場所、防疫旅館、疫苗開打、北農事件、並說諸如此類的事真的太多，但侯漢廷質疑，中央做錯那麼多事，但發書面質詢問局處時，對方卻都說沒有，難道「市府在打市長臉？幫陳時中背書？」柯則無奈表示，一般局處都息事寧人。

侯漢廷說，但這樣等於事實被埋沒，未來中央團隊若想來台北市，就拿這項回函說沒對北市不公平，「那他就直接接任就好啦，還選個屁啊。」因此他要求，總質詢前請市府清楚羅列中央流行疫情指揮中心所做惡行，包括雙標、打壓、穿小鞋等情事，和疫情流感化的作法。

話鋒一轉，侯漢廷認為「天下烏鴉一般黑」，再提北市勞動局長陳信瑜在公開場合中挺副市長黃珊珊參選北市，倘若市府不中立的來幫特定者參選，其實有異曲同工之妙，且依照錄音內容，合理質疑過去曾有類似事件，因此要求徹查勞動局轄下99件標案、2.5億是否有涉及綁標、關說圖利等事。