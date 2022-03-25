Lamborghini去年創下品牌歷史上最佳銷售成績，2021財務年度全球營業額高達19.5億歐元，較前一年度增長19%；交付車輛數達到8405輛，相比2020年度增長13%。其中美洲（14%）、亞太（14%）及歐洲、非洲與中東（12%）；各區銷量則分別占比34%、27%以及39%。

Automobili Lamborghini總裁暨執行長Stephan Winkelmann表示：「我們榮幸向各位宣布，Lamborghini在2021年度創下非凡的銷售紀錄，堅實的戰略為整體企業經營提供絕佳的穩固性，得以度過充滿不確定性及挑戰的新世代。我們也為世界正發生的災難深感哀慟，基於人道主義精神，將持續關注相關情勢，以己身之力提供所需要的協助。」

Lamborghini在全球52 個市場、173個經銷商的共同努力下，2021財務年度營業利潤率相較第三產品線Urus初問世的2018年度成長超越一倍，達到20.2%；營利成長幅度媲美時尚奢侈品產業。

出色的銷售表現帶來3.93億歐元營業收入，與2020年2.64億歐元相比增長高達49%。前所未見的成功促使Lamborghini放眼更具挑戰性的全新目標：包含創廠至今最高的資金投入，將在未來五年內陸續投入高達18億歐元的自籌資金；以及推動未來整體營利計畫邁向年度成長 22%-25% 的嶄新成就。

就個別市場方面，美國市場穩居榜首，交付2472輛（成長11%）、其次為躍居第二的中國市場，交付車935輛，（成長55%），而後分別為德國市場（交付706輛，成長16%）以及英國市場（交付564輛，成長9% )。Lamborghini在家鄉義大利本土市場的銷量也增長4%，共交付359輛。