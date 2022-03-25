《刑事訴訟法》只規定被告不服被羈押可抗告，但被告律師是否可以提抗告，規範不清，憲法法庭25日判決合憲，但比照上訴規定，律師為了被告利益，只要被告不反對，也可以提起抗告，但仍需要被告簽名同意。

本案是因張姓男子因毒品防制條例被台北地方法院裁定羈押2月，律師為他提起抗告但未在聲請人之簽章或指印，台灣高等法院裁定駁回抗告，他委由律師向司法院聲請釋憲，憲法法庭判決合憲，但統一法律解釋，律師、法定代理人，配偶為被告利益可以提抗告。