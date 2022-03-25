憲法法庭判決 律師可以為被告利益提抗告 16:192022/03/25 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 憲法法庭25日作成第3號判決，關於被告之辯護人對羈押裁定抗告案，由憲法法庭書記廳廳長許辰舟、新聞及法治宣導處處長兼發言人張永宏對外說明。（林偉信攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《刑事訴訟法》只規定被告不服被羈押可抗告，但被告律師是否可以提抗告，規範不清，憲法法庭25日判決合憲，但比照上訴規定，律師為了被告利益，只要被告不反對，也可以提起抗告，但仍需要被告簽名同意。 本案是因張姓男子因毒品防制條例被台北地方法院裁定羈押2月，律師為他提起抗告但未在聲請人之簽章或指印，台灣高等法院裁定駁回抗告，他委由律師向司法院聲請釋憲，憲法法庭判決合憲，但統一法律解釋，律師、法定代理人，配偶為被告利益可以提抗告。 張靜遭搜索聲押 兩律師職業工會籲重視法治程序 本土女優搭捷運被亂射 檢察官因職業不起訴她怒嗆：太噁心了 #律師 #被告 #憲法法庭 #判決 #提抗告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 律師張靜涉偷拍遭違法拘捕 北、中兩市律師職業工會力挺 13:192022/03/22 社會 張亞中》迫害張靜律師不能掩飾論文門事件 10:362022/03/23 海納百川 律師張靜偷拍案 劍青檢改批司改會干涉個案 18:182022/03/23 社會 論文門彭文正律師張靜遭檢方起訴 指控罪名曝光 18:462022/03/24 社會 哈爾濱落馬官員、歌手曲婉婷之母張明杰涉貪 二審維持無期徒刑 15:562022/03/24 兩岸 台義爭女判決爆反彈 憲法訴訟上路3個月 大法官信任度崩盤 04:102022/03/25 政治要聞 女同志再婚憂前夫搶小孩 尋短害死2歲女兒 遭判12年 17:472022/03/24 社會 拘提程序有疑義 張靜當庭釋放 04:102022/03/23 社會新聞 美女議員遭爆詐領助理費 律師嘆這件事沒做好 徹底人設崩壞 22:372022/03/23 社會 罹癌麵包師傅當街槍殺前妻2名友人 一審判26年逃死 14:412022/03/25 社會 少將因2880元餐費判4年半 高檢研議再審 04:102022/03/24 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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