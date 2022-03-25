造紙大廠正隆（1904）今（25日）舉行線上法說會，總經理張清標表示，過去一段時間原料、燃料價格雙漲，正隆成本壓力不小，雖然去年底正隆工紙價格有調漲每噸約1,500元，但還是沒辦法完全反應成本，隨第二季進入傳統旺季，視市場需求情況，正隆不排除再上調產品售價。

張清標今天表示，正隆最重要的原料是廢紙，以美國進口廢紙價格（AOCC）為例，從去年初每噸大約165美元，到年底漲到308美元，漲幅超過八成。雖然最近回到270美元左右，沒有繼續上去，但仍居高檔。

另外最近俄烏大戰爆發，推升原生紙漿價格上衝，漂白長纖漿價從今年初每噸645美元，漲到現在已經1,050美元；短纖漿價也從570美元漲到820美元，上漲速度相當驚人。

還有能源方面，煤炭價格從去年初每噸90美元，到去年底翻倍漲到200美元，最近因為俄烏戰再漲到300美元。

觀察正隆成本結構，原料占公司成本比重約65％，燃料占17％，兩者合計就超過八成。這波原料、燃料雙漲，正隆除了想辦法節能，或使用替代燃料，必須適時調漲產品售價以轉嫁成本。

去年上半年兩岸紙業市場大好，正隆曾發動兩波售價調漲，工紙價格每噸上調3,000元，去年底、今年初再調漲一次，每噸調高約1,500元。但這樣還是沒辦法完全反應成本增加。

正隆剛風光公布去年稅後獲利39.63億元，換算每股純益3.58元，創下歷史新高，但這主要來自營收增加，受成本高漲衝擊，正隆去年毛利率22.7％，比起前年的26.5％下滑3.8個百分點。

張清標表示，產品調價要看市場接受度，隨4、5月台灣工紙市場逐漸進入傳統旺季，正隆不排除進一步調漲產品售價，以反應成本。

而正隆今年重要成長動能將來自新增產能。正隆全力搶進越南市場，擴建中的越南平陽二期造紙廠，預計今年第三季完工投產，紙板年產能新增約40萬噸，配套的越南檳吉紙器廠同樣預計今年第三季開出產能，可望挹注正隆下半年營運成長。

下一步，正隆打算再投入3億美元（約新台幣86億元），接著啟動平陽廠三期擴建計畫，目標2024年完工投產。可望為正隆未來幾年營運成長持續增添柴火。