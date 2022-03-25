台北市政府再爆行政不中立爭議，北市議員王浩今天質詢時爆料，民眾黨士林、北投區議員擬參選人黃瀞瑩的人形立牌放在北市聯醫內，批評柯市府行政不中立，要求立刻移除，市長柯文哲也當場表示允諾馬上拿掉。

「隨便擺中間、SOP放兩邊！」。王浩於質詢表示，柯文哲這兩天在議會表現是公平，不喜歡占人家便宜，柯文哲則點頭應和，但王浩當場播放一張黃瀞瑩人形看板投影片，這個人是誰？柯文哲回稱，「學姊」。

王浩追問，立牌看板下面頭銜還寫著北市府副發言人，但黃瀞瑩現在還是嗎？柯文哲反問，這是什麼時候的？王浩指出，昨天有選民拍給他的，堂而皇之擺在聯醫，更酸說要柯文哲回去問市長夫人陳佩琪立牌放在哪。

王浩炮轟，看板內容跟所有醫療行為無關，叫做「保險理賠醫起通」，但哪件是跟醫療有關，「這不叫行政不中立，這叫什麼？」要求立刻拿掉，柯文哲秒回，「可以！」

對此黃瀞瑩回應，市政宣傳廣告都是過去在市府任職時盡職盡責的證明，非常感謝議員的費心監督。黃瀞瑩強調，自己絕不會濫用行政資源來達到個人的政治目的，也希望議員能用相同的標準，來審視各黨各派的每一位參選人。