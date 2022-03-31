台北市立聯合醫院藥劑部主任陳立奇在2015年、2016年間，藉由訪視65歲以上、獨居、失能長者，送藥到宅暨居家用藥安全訪視服務計畫等4個標案，本應由得標的「臨床藥學會」執行，但陳等人卻利用職務之便，要求聯醫藥師訪視病患，製作不實資料當標案成果。士林地院31日審理後，認為陳據此詐得247萬元，全案依貪污治罪條例，一審判陳處2年有期徒刑、緩刑5年並需支公庫80萬。

判決指出，北市政府衛生局委由北市聯醫藥劑部舉辦「2015年、2016年台北市醫院社區整合式長照藥事服務計畫」、「2016年獨居失能送藥到宅暨居家用藥安全訪視服務計畫」等4項標案，結果由臨床藥學會得標，該學會的主任委員就是陳立奇。

檢聯醫藥劑部組長陳怡靜2015年6月26日下午，打電話告訴藥學會的秘書，轉達陳立奇希望以學會名義投標，但因聯醫的「藥事系統」尚在建置，除了聯醫藥師能使用外，社區藥師尚未開放，陳怡靜直接說不用擔心，得標後將由聯醫執行，藥學會可收取百分之5的管理費，並以email透露標案底標金額，讓藥學會順利得標。

4標案分別要完成960人次、600人次、800人次和600人次的訪視，本應由學會的社區藥師完成，但聯醫松德院區藥劑科主任、和平院區藥劑科主任、仁愛院區藥劑科主任醫師等人，因內部行政要求，都在上班時間前往病患住家執行訪視，並製作相關影像紀錄、微電影等，之後再將交給總院。

陳再利用學會、基金會的名義，製作影片，支出助理費、資料處理費、用藥安全講座費，2016年11月20日在中興院區舉行「成果發表會」，其中主持人由陳立奇面試，但費用卻是由基金會支出。

判決指出，臨床藥學會得標後本來依照標案內容執行，並支付訪視費以及相關費用，但陳卻利用自己職務之便，要求聯醫藥師幫忙學會執行訪視工作，標案的76萬、82萬、88萬、64萬，全部匯入藥學會的帳戶，陳等人「假公濟私」，將市府的經費繞一圈放入自己掌控的帳戶。

陳立奇庭訊時認罪，士院31日依利用職務詐領財物4罪，各處有期徒刑2年，緩刑5年另向公庫支付80萬，歸回犯罪所得247萬元。

另聯醫藥劑部藥品管理組主任陳怡靜處1年徒刑、時任臨床藥學會理事長的王春玉處1年徒刑，另貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物未遂罪2罪，各處8月徒刑，緩刑2年支付公庫10萬元，褫奪公權1年。