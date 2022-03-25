興櫃遊戲廠商樂意（7584）公告110年度財報，全年營收5.97億元，年增4.58％；稅後純益1.08億元，年增46％，每股純益8.18元，創歷史新高，董事會決議擬配發股利2元（現金股利及股票股利各1元）。

樂意成立於101年6月，實收資本額為新台幣1.32億元，主要從事電腦線上遊戲及手機遊戲代理與網路遊戲平台經營業務，營運模式主要係透過代理經典遊戲，創造穩定的營運獲利。

樂意今年1～2月，營收累計1.19億元，較去年同期累計營收成長37.40％。去年獲利近1個股本，主要受惠於「A.V.A」、「巨商」、「新熱血江湖M」等新上市遊戲帶動營收成長。

樂意去年7月取得由Smilegate RPG開發的鉅作MMORPG「失落的方舟：LOST ARK」在台首次發行獨家的代理權，該遊戲並於2019年韓國遊戲大賞上獲得總統獎的肯定，更奪下六冠王的佳績，日前已陸續在韓國、俄羅斯及日本等地發行。該遊戲在111年2月由遊戲代理商Amazon Games在歐美推出，LOST ARK於歐美版上市後同時上線人數突破132萬人，創Steam第二高紀錄。

樂意表示，將續耕耘電腦線上遊戲及手機遊戲市場，並於今年3月11日簽訂設備買賣合約，合約總價新台幣2,909萬元，以因應未來營運及業務拓展。未來可望在新遊戲LOST ARK於發行上市後，將挹注業績表現。