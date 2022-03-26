俄羅斯表示在烏克蘭的第一階段軍事行動已大致完成，接下來將全面「解放」烏東頓巴斯地區。烏克蘭總統澤倫斯基則透過視訊信心喊話，稱烏克蘭軍方已「重創」俄羅斯部隊。

●俄稱第一階段行動完成 重心轉向解放頓巴斯

美國高層國防官員25日表示，美方評估，俄羅斯正將重心轉往烏克蘭東部的頓巴斯（Donbass），而非基輔，這可能是為了要創造談判的籌碼，並切斷東部烏克蘭政府軍與其他地方的聯繫。

俄軍第一副總參謀長魯茲柯伊（Sergei Rudskoy）上將簡報時表示：「第一階段的主要任務已大致完成。烏克蘭武裝部隊的戰鬥力已被大大削弱，這讓我們得以將重心放在達成主要目標的努力上，也就是解放頓巴斯。」

●澤倫斯基信心喊話 稱俄軍逾1萬6000官兵陣亡

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊發表談話說，烏克蘭軍方已經「重創」俄羅斯部隊，並感謝所有協助保衛國家的人們。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基表示：「過去一週，我們英勇的武裝部隊重創了敵人，造成慘重損失。」

澤倫斯基聲稱，從俄國入侵烏克蘭戰爭開始以來，已有超過1萬6000名俄國官兵陣亡，遠高於俄國官方今天公布的估算數據。CNN無法獨立證實這些數字。

●烏軍方證實 摧毀俄軍登陸艦「薩拉托夫號」

烏克蘭軍方25日證實，一天前摧毀停靠在烏南的伯德揚斯克（Berdyansk）港口一艘俄羅斯大型登陸艦。

CNN報導，24日黎明後，這艘俄羅斯海軍軍艦「薩拉托夫號」（Saratov）因遇襲而發生數次爆炸。

烏克蘭部隊證實這艘俄軍軍艦為「薩拉托夫號」，先前報導指這艘軍艦名為奧斯克號（Orsk）。

●蒲亭簽新法 散布俄國海外行動假消息最重關15年

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）25日簽署法案，凡公布關於俄羅斯海外行動「假消息」者，最高處以15年有期徒刑。

俄羅斯國會本週通過這項法案，為「蓄意」公布關於俄羅斯政府機構海外行動的「假消息」者訂出刑期與罰金。如果「假消息帶來嚴重後果」，最高可判處15年有期徒刑。

這項新法案擴大3月初通過的新法範圍。蒲亭3月初簽署的法案規定，發布關於俄軍「假消息」者最高可處以15年有期徒刑。

●拜登訪波蘭近尾聲 會見烏克蘭外長防長

美國總統拜登今天在波蘭首都華沙與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）和防長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）會面。這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美國總統首度和烏克蘭高官面對面接觸。

白宮表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在華沙與庫列巴和列茲尼科夫會面時，拜登「順道參與」。

拜登本週稍早出席了比利時布魯塞爾舉行的歐盟及北大西洋公約組織（NATO）高峰會議，昨天前往烏克蘭邊界附近視察駐波蘭美軍，並與協助烏克蘭難民逃避戰禍的救難人員會面。