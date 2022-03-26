馬斯維達爾(Jorge Masvidal)在UFC有著「格鬥浪人」之稱，今年37歲，最近在他身上傳出一件醜聞，他竟將格鬥賽事延伸「場外」，在邁阿密街頭暴打同樣是UFC格鬥好手的考溫頓(Colby Covington)，並將對方門牙打斷還造成手腕骨折，最後被警方逮捕送到警局。

Exclusive @GamebredFighter headed to jail on an aggravated battery charge after his alleged attack on @ColbyCovMMA Exclusive video and story on @WPLGLocal10 pic.twitter.com/HGJhTz25Kj — Rosh Lowe (@roshloweWPLG) March 24, 2022

事情發生在昨天，考溫頓與友人在邁阿密餐廳吃完飯後，一走出去就遭到馬斯維達爾側面突襲，他身著帽T、戴口罩，看起來埋伏已久，接著他朝考溫頓一陣猛打，讓考溫頓門牙斷裂、手腕骨折，連手上的勞力士錶也壞了，下手相當重，之後被考溫頓認出並報案。

而這一切可能跟他們在場上過節有關，曾經是好友的馬斯維達爾、考溫頓兩人本月才剛交戰，馬斯維達爾落敗，但這就足以損害深厚的友誼？原來據傳考溫頓在場上向馬斯維達爾說出冒犯家人的話，考溫頓在向警察報案就表示馬斯維達爾對他說：「你不該談論我的孩子！」

UFC star Colby Covington calls out NBA legend LeBron James and ridicules 'soft and privileged' basketball stars after Jake Paul brutally KOs Nate Robinson https://t.co/rOlz84kiIj

Don't worry about this fool Lebron. Man your kids have more money than this fool. — Beyondrace (@Beyondrace2) December 2, 2020

或許馬斯維達爾就是因對方的「嘴炮」行為而動怒，導致兩人反目成仇，過去考溫頓在格鬥場上就管不太住嘴巴，他曾對NBA球星詹姆斯(LeBorn James)嗆聲，揚言要在擂台裡揍扁對方，前灌籃王奈特羅賓生(Nate Robinson)在拳擊場吃鱉時，他還加以嘲笑NBA球員都是「小白臉」

Khabib Nurmagomedov: Colby Covington should be blacklisted in UFC after Jorge Masvidal’s arrest https://t.co/5LwgJBZHlN — Jamal the son of Thomas (Mactavish) (@MactavishClan) March 24, 2022

好手奈戈梅朵夫(Khabib Nurmagomedov)也對考溫頓問候家人行為不滿，他說：「若你比八角籠之內的人強，並不代表你能侮辱他的孩子，沒人有權侮辱某人的家人」並向UFC好手們建議別和考溫頓比賽，這也難怪是好友的馬斯維達爾都忍不住，但因為於場外動手，馬斯維達爾仍要面對該有的刑罰。