一年之計在於春，春暖花開總是充滿希望，運勢命理網站「靈匣網」分享，在春天生肖牛、龍、羊、狗的人事業運勢會特別好，而生肖猴、雞的人則是財運會非常旺。

生肖牛

春天裡生肖牛的事業運特別好，只要腳踏實地，就能把事業越做越好。上班的人在職場上始終如魚得水，而且容易遇到貴人。創業的人則是經營有方，計劃都能夠順利完成，有望擴大規模。

生肖龍

生肖龍春天事業運呈直線上升趨勢，一切進展都順風順水。工作中表現出眾，人際關係上揚，容易得到他人的幫助和指點，有著逢兇化吉的好運氣。事業快速進入上升期，好訊息不斷，自然能夠順利升職加薪。

生肖羊

生肖羊在春天運氣特別好，可謂吉星高照，事業發展一路順遂，你們既能堅守立場，又能圓滑處事。再加上有貴人相助，有望一切順利。事業方面得到突破和進展，前途光明。

生肖猴

生肖猴在這個季節的整體運勢比較平坦順利，財運方面更是旺到不行，求財得財，處處都有發財良機，財庫大開。聰明的你們應該把握時機，努力進取，讓錢生錢、利滾利，財富會如滔滔江水連綿不絕。

生肖雞

生肖雞春季的財運非常好，做生意的人財源廣進，客戶的訂單接到手軟，在公司上班的人則有旺被加薪。你們天生就有一些理財的本領，再加上好運氣一定會大賺特賺。屬雞的男性桃花運也會一路高漲，利於求姻緣。

生肖狗

生肖狗在春天事業運很好，貴人非常多，身邊助力強，做起事來很輕鬆。職場上收獲多，認真仔細的態度讓長官非常滿意，容易做出成果，獲得好名聲。這段時間屬狗的女性桃花運也很好，容易有喜事到來。