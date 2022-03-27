新北市漁業處花費一年時間製作「新北市漁港基本資料電子書」，採實地空中拍攝，是全台鄰海縣市當中第一本針對行政區內所轄漁港最具系統性介紹的電子書，民眾只要帶著手機等電子載具，就可輕鬆一覽新北市28個漁港景點、旅遊及美食資訊。

漁業處表示，這套漁港基本資料電子書具工具書功能，擁有教育、文獻、漁港背景配置等參考資料，可提供鑽研漁港研究者或管理人員資料快速搜查運用，還收錄漁港空拍影像，透過空拍鳥瞰漁港及周邊美麗海岸線，一窺新北漁港多元特色。

此外，電子書中還囊括了適合親子遊與美食饗宴，如2021年完工的後厝漁港「漁具倉庫」，搭配金黃落日、海天一色，成為年輕族群打卡秘境的最愛。而書中所介紹的淡水老街街尾的淡水第一漁港，漁港內就有「剪髮＋咖啡＋美景」的剪髮沙龍、創意冰品的朝日夫婦冰店，沿著淡水河畔散步、騎自行車最是愜意。逛累了，想來場美食饗宴，跟著電子書引導，來去龜吼「漁夫市集」品嘗美味萬里蟹，清蒸、快炒任您選；還有著名的深澳小卷及貢寮鮑等「尚青ㄟ」海味。

漁業處表示，新北市漁港基本資料電子書即日起提供全國各地民眾免費閱覽，只要上網搜尋「2021新北市漁港基本資料」，或上漁業處官網即可點閱使用。