本土疫情拉警報，許多縣市傳出疫情，中央流行疫情指揮中心今天公布新增83例，清明連續假期即將到來，雲林縣長張麗善表示，她最近發現民眾防疫的態度鬆懈了，最佳防疫辦法是每人確實做好戴口罩、酒精消毒、實聯制的SOP（標準作業流程），限制人流是最後的選項。

張麗善說，她最近到喪家上香、公祭，發現家屬很多沒戴口罩，可能以為來者都是自家人，她都會提醒家屬接觸的人多，把口罩戴上比較安全；她為保護喪家起見，也不會停留超過15分鐘。

她表示，現在大家比較放心飲食，但一邊吃一邊聊天，口水亂噴實在很危險，她也常衛教民眾沒吃東西的時候把口罩戴上，以免被噴到，也千萬不要逐桌敬茶、敬酒。

張麗善指出，台灣施打第一、第二劑疫苗已超過八成，但突破案例還是很多，代表防疫必須變成未來生活的標準程序：戴口罩、洗手、酒精消毒、保持社交距離、實聯制，都要確實做到，尤其是實聯制必須執行，她會要求相關單位執行進入納骨塔也要實聯制。

清明連假即將到來，人流南來北往，恐加劇疫情散播，張麗善表示，限制人流只能治標不治本，也會衝擊經濟，她還是強調個人做好SOP最重要。