俄烏戰事持續延燒，致使台灣出現許多包括檢討兵役制度在內的聲音，對兩岸之間是否可能爆發戰事也陸續有民調公布出爐。前總統陳水扁辦公室主任陳淞山分析認為，縱使目前因俄烏戰爭發展的情況，台灣內部主張延長兵役役期的民氣可用，民意支持也相當地高，但真正實際作猶如刀之雙刃，既可能藉此鞏固民心及國防，也可能因此演變為對民進黨執政作為的重大衝擊，甚至因而導致選舉結果的大敗下場，因此，必須慎之又慎，妥善研究規劃。

陳淞山近日投書媒體《美麗島電子報》，他指出，對於目前兩岸關係發展陷入嚴峻險惡的敵對情勢所可能引爆的戰爭威脅及危機，台灣民眾也比較聚焦萬一兩岸爆發戰爭該如何因應的各種論調或主張，包括美國會不會派兵協防台灣？台灣百姓會不會挺身而戰？以及台灣的兵役制度如何改革？甚至是否要延長兵役期間的種種問題都紛紛浮上檯面引發熱議。

「台灣制憲基金會」在3月24日所公布的最新民調結果顯示，當被問及若中國大陸侵略台灣，是否願意挺身而戰？有74.1％民眾正面表示會、17.3％不會，有84％民眾支持表達定期全民國防演訓；對於「不分男女全民皆兵」議題，則有70％民眾表達支持，23.5％不支持。

「台灣民意基金會」3月22日的民調結果顯示，如果有一天中共武力攻台，台灣人是否相信美軍會參戰協防台灣？有34.5％的人表示相信，不相信的人則有55.9％；這樣的數據結果若拿來跟他們在2021年10月的民調結果相比較，當時有65％的人認為可能，28.5％的人認為不可能。這正顯示出俄烏戰爭美國不出兵並參戰的情況，導致台灣民意走向的完全翻轉局面，產生對美國的作為感到憂心或者失望的結果。

正因為如此，外界有很多人主張或倡議，對於現行的4個月軍事訓練役應該延長到9到12個月的結果，目前台灣的府院黨高層據報載則比較傾向延長到10個月，但要顧及對年底選舉及兩岸情勢等政治因素而考量正式宣布的時機。顯然，縱使目前因俄烏戰爭發展的情況，台灣內部主張延長兵役役期的民氣可用，民意支持聲浪也相當地高，但真正的實際作為或實施起來，猶如刀之雙刃，既可能藉此鞏固民心及國防，也可能因此演變為對民進黨執政作為的重大衝擊，甚至因而導致選舉結果的大敗下場，因此，必須慎之又慎，妥善研究規劃，嚴肅以對。