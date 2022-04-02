BBC專文介紹了俄軍第331近衛空降團，此部隊被視為俄羅斯精銳部隊，但卻在俄羅斯入侵烏克蘭後受到重創，不僅指揮官蘇哈列夫（Sergey Sukharev）陣亡，還有其他39名軍士也魂斷他鄉。BBC也表示該部隊是俄「指標性的失敗」（symbolic of failure），代表著俄軍快速作戰計畫的瓦解。

BBC對俄第331近衛空降團的介紹

第331近衛空降團曾參與車臣、巴爾幹地區、烏東頓巴斯（Donbas）的軍事行動，在頓巴斯時，他們撕毀停火協議，在伊洛瓦伊斯克（Ilovaisk）殺害了數百名烏克蘭士兵，此外他們也定期參加莫斯科紅場遊行，他們認為自己是俄羅斯軍隊中的佼佼者。

他們也是俄羅斯入侵烏克蘭的先鋒部隊，他們試圖一舉奪下基輔結束戰鬥。

然而事情與預測完全相反，從烏克蘭人拍的影片顯示，該部隊大量的裝甲車輛被烏克蘭軍隊襲擊後因損壞遺棄在路旁，這些車輛上面都會有個V符號，代表是近衛空降團所使用。從霍斯托梅爾（Hostomel）機場外的道路，到布查市（Bucha）的一條小街，或伊爾平（Irpin）的一個路口，都有空降團車輛丟棄的影片出現。

俄羅斯在國內控管對烏戰場的資訊，在3月初，開始有空降團的士兵遺體被運回俄羅斯科斯特羅馬（Kostroma，位於莫斯科東北部）後，有關331空降團陣亡的消息才開始在俄羅斯流傳。

俄羅斯社群媒體Vkontakte（相當於臉書）陸續出現家屬懷念陣亡軍士的頁面，除了有懷念他們的「英雄」的發文之外，還有人透露每天都有科斯特羅馬男性陣亡的照片被公布，「科斯特羅馬失去了這麼多年輕人，真是一場悲劇。」也有人懇求「讓他們回到他們的妻子和母親身邊。我求求你了！」

儘管多數人接受克宮對烏克蘭納粹開戰的解釋，但還是有人指責莫斯科。在1名陣亡官兵的紀念頁面上，1名女性直呼「為什麼國會議員的孩子不在前線？只有一般男性無緣無故地死去。」還有人直接用髒話問候總統普丁，痛斥他下令發動戰爭害死成千上萬的人。

科斯特羅馬當地人告訴BBC，他們相信該團的大約100名成員可能已經死亡。許多家庭永遠不會收到親人的遺體，因為它被留在了戰場上。