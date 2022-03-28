宣布連任或更上一層樓？ 侯友宜：還有很多建設沒做好

侯友宜日前接受專訪被問到連任或更上一層樓時曾回「怎麼知道我不會退休呢？」，侯友宜今表示，每個人都把握當下，未來還有好幾個月事情，不要想那麼複雜，每個人有要面臨的挑戰，現在最重要除防疫外，還要完成曾經許諾給市民建設，還沒做好趕快做好。

媒體追問時候會決定，侯友宜說，還有一段時間，每天工作大家都很忙碌，過程中讓民眾感受新北在進步是他最重要的事，被問是否2024選總統，侯強調，他現在是新北市長，大家一起加油。