宣布連任或更上一層樓？侯友宜：還有很多建設沒做好 12:152022/03/28 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宣布連任或更上一層樓？侯友宜：還有很多建設沒做好。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宣布連任或更上一層樓？ 侯友宜：還有很多建設沒做好 訂閱影音： 中時新聞網 侯友宜日前接受專訪被問到連任或更上一層樓時曾回「怎麼知道我不會退休呢？」，侯友宜今表示，每個人都把握當下，未來還有好幾個月事情，不要想那麼複雜，每個人有要面臨的挑戰，現在最重要除防疫外，還要完成曾經許諾給市民建設，還沒做好趕快做好。 媒體追問時候會決定，侯友宜說，還有一段時間，每天工作大家都很忙碌，過程中讓民眾感受新北在進步是他最重要的事，被問是否2024選總統，侯強調，他現在是新北市長，大家一起加油。 侯友宜跟國民黨關係冷淡？奧運銀牌得主也忍不住說話了 許藍方被問「想過退出演藝圈？」本人鬆口吐實了 #新北 #侯友宜 #連任 #2024 #建設 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨派誰挑戰侯友宜？綠委：5、6月提名都還來得及 15:342022/03/27 政治 笑笑衰捲換臉謎片事件 開播被問：還會和小玉做朋友？親吐真相 22:132022/03/25 娛樂 奧運銀牌不忍了！一句話「神解」侯友宜與藍營關係 網全暴動 15:332022/03/27 政治 美女議員7問「是否競選連任」 侯友宜回應讓她不敢置信 08:482022/03/28 政治 北市勞動局長遭爆上班輔選黃珊珊 蔣萬安回應了 14:182022/03/25 政治 林鄭月娥一席話 港政壇瘋傳放棄角逐連任特首 09:102022/03/28 兩岸 蔡總統出席新北嘉義同鄉會活動 侯友宜這麼說 10:062022/03/27 政治 AI科技廊道 炒熱土城暫緩區買氣 04:102022/03/28 產業特刊 帶動核電走出去 華龍一號成為大陸新名片 16:232022/03/26 兩岸 桃市長布局未明 朱立倫：民意為主 歷次候選人皆來自在地 11:522022/03/26 政治 如何止戰？ 林佳龍：是2024台灣領導人真正考驗 11:192022/03/26 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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