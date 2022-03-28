俄羅斯今天表示，已限制民眾連結德國畫報（Bild）網站。畫報則說，此舉凸顯畫報對俄羅斯入侵烏克蘭的公正報導。

俄國傳播監督機構在官網表示，已應檢察官3月26日要求，阻擋境內民眾連結「畫報」網站。

目前並不清楚何以俄國檢方提出這項要求。路透社在非上班時間，未能聯絡上檢察長辦公室對此置評。

畫報總編輯波伊艾（Johannes Boie）在官網表示：「俄羅斯阻擋畫報，更確認了我們對民主、自由和人權的新聞報導。」

「這也激勵了我們，應給予俄國民眾更多機會，讓他們知道新聞和真相，而不是俄國政府的宣傳。」

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭一週後通過一項法律，明定蓄意傳播有關軍事的「假消息」，最高可處15年有期徒刑。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）3月18日曾否認畫報的一項報導，內容指出拉夫羅夫在前往中國途中，他的座機調頭返回莫斯科。

當天拉夫羅夫告訴國營媒體「今日俄羅斯」（RT）說：「我們很早以前就瞭解，沒有獨立的西方媒體這種事。」他特別指名畫報的報導，就是俄國所謂西方「帝國謊言」的例子。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）3月16日曾說，俄國是全球資訊戰的受害者。