今天（3月28日）上海國際港務（集團）股份有限公司發佈通告稱，上港集團全力守護港區防疫安全，確保港口生產運行，保障民生和防疫物資運輸暢通。目前，除受極端惡劣天氣影響外，全港各生產單位保持24小時作業。上港集團表示，近幾日，上海港貨櫃吞吐量依舊保持在14萬標準箱左右，屬於上海港高位運行水平。

在上港集團統一緊急部署下，各碼頭作業人員基本到位，保持全天候正常作業，保障民生和防疫物資運輸暢通。各生產單位層層動員，始終堅守在碼頭作業一線，確保裝卸安全有序高效。同時，對引航站、船舶代理等單位提供了一定支持，確保在特殊時期，船舶可以正常開靠。此外，業務模式「由陸改水」，確保貨櫃通過水路及時到港並出運。

上港集團相關負責人表示，上港集團以防疫生產兩不誤的實際行動，保證供應鏈物流鏈穩定。

此外，洋山港海事局表示，為保障洋山港海上運輸安全有序，洋山港海事局昨天（27日）夜間增派值班人員駐守工作場所，滿足24小時工作制需要，28日1時，洋山港海事局各部門備勤人員全部到位，確保疫情防控和海事中心工作不斷不亂，水上交通安全有序。

3月28日，洋山港共保障國際航行貨櫃船舶安全進出27艘次，內支線船舶安全進出39艘次，船舶數量和通航秩序保持在正常運行。

洋山港海事局統計數據顯示，3月以來進出洋山深水港的國際幹線貨櫃船舶日均約24艘次，國內支線貨櫃船舶日均約36艘次，未受到此輪大陸國內疫情影響。

為保障國際物流供應鏈暢通，洋山港海事局通過船舶交通管理系統和網上政務服務等遠程非接觸方式保障船舶航行安全、政務辦理暢通，保障載運重要民生物資船舶優先通行。明天（29日）洋山港海事局將保障大型LNG船「申海」進港，可為上海提供14萬立方公尺的液化天然氣，確保能源供應充足。