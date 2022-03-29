義大醫院杜元坤院長奉獻億元薪水做愛心公益，常資助經濟上有困難的患者醫療、住院、看護等費用，且在公餘奔赴外島和國外義診。

杜院長以「杜氏刀法」聞名全球，自創「臂神經叢手術」助無數病人免於癱瘓或截肢。1990年成為主治醫師後，更是固定捐出一半薪水，至今總捐款逾1億新台幣，其捐款涵蓋了教育、醫療、偏鄉、離島。平日除了門診、開刀等日常工作，杜院長假日也時常安排去義診，不管是離島或海外，如印度、薩爾瓦多等27個國家，都有其熱心奉獻的足跡。

愛心水滴 匯流成海 杜元坤院長榮獲由港澳台灣慈善基金會主辦之第16屆‧2021「愛心獎」，獲頒16萬美元獎金，全額用於公益事業。杜元坤院長說：「上帝能做的事我們無法想像，我們只能學著他，去照顧很多受苦的人」。健保雖解決大多數民眾就醫經濟障礙，不致陷入貧與病的惡性循環，但仍有部分弱勢族群，或突發變故致經濟陷入困境的家庭，因此本次將捐贈100萬台幣的愛心捐款，用於協助義大醫療弱勢病人就醫相關醫療補助，以期能減輕弱勢就醫民眾的經濟障礙，協助其度過急難，讓需要接受幫助的病人能安心就醫。杜元坤院長表示，看著需要幫助的病人能無後顧之憂地接受醫療照護，並慢慢康復，就是最大的滿足與收穫。