因應近期央行升息，樂天國際銀行為了讓客戶可以更輕鬆地享受高利優惠，自2022年3月26起，再次加碼推出新方案，讓客戶刷卡消費的同時也能同時存高利。存戶刷樂天信用卡達指定條件就享活儲年利率1％無上限、最高3％優惠，樂天卡友新開存款帳戶後任刷一筆再拿NT$400元刷卡金。

只要是樂天國際銀行的存戶使用樂天信用卡消費，信用卡當期帳單應繳金額達NT$1萬元以上，次月就可享有年利率1％活儲優惠，無存款金額上限，若帳單應繳金額達NT$2萬元以上(含)，可享帳戶餘額10萬元內年利率2％、超過10萬年利率1％無上限優惠，若帳單應繳金額達3萬元以上(含)，可享帳戶餘額10萬元內年利率3％、超過10萬年利率1％無上限優惠。對於已經習慣透過超商繳信用卡帳單或轉帳繳費的小資族，這次只要達到刷卡門檻就能輕鬆賺高利。

樂天國際銀行表示，身為樂天生態圈的一員，未來還會持續提供更好的線上金融服務並連結樂天生態圈的優惠，讓樂天會員能在樂天國際銀行、樂天信用卡、樂天桃猿棒球隊、樂天Kobo享受1＋1＞2的超值優惠。

樂天信用卡友新開立樂天國際銀行帳戶時輸入推薦序號「CARD」，並於開戶成功當月新增任一筆一般消費，次月即可獲得刷卡金NT$400元，刷卡消費優惠輕鬆入袋。