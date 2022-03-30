日本長崎大學等團隊分析今年1到2月時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗在預防出現症狀的效果，研究結果顯示，接種2劑後預防發病效果為42.8%，接種3劑後達68.7%。
日本朝日新聞、讀賣新聞報導，研究團隊分析今年1月1日到2月28日間，因發燒等疑為COVID-19症狀前往各地13家醫院就醫的2000位民眾，年齡為16歲到64歲。
研究結果顯示，接種第3劑疫苗（廠牌為美國輝瑞疫苗或莫德納疫苗）後，預防發病率為68.7%。
此外，接種2劑疫苗後的預防發病效果推定為42.8%，低於去年7月到9月所做的同樣分析，當時接種2劑的預防效果為88.7%，主因是去年研究時日本正在接種第2劑疫苗，今年1月到2月距離第2劑已有一段時間，且流行的是傳染力更強的Omicorn變異株，造成疫苗效果降低。
報導指出，日本接種3劑疫苗的預防發病數據，與美國和英國的數據幾乎相同。
研究團隊成員、長崎大學熱帶醫學研究所教授森本浩之輔指出，雖然疫苗效果降低，但在預防呼吸道傳染病方面仍然有很好的表現，國外也有報告顯示能夠預防演變為重症，應持續積極接種第3劑疫苗。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110330
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。