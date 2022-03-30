美國聯邦調查局（FBI）官員今天告訴國會議員，俄羅斯駭客已在掃描美國能源公司和其他重要基礎建設的系統，俄政府支持的駭客攻擊行動「此時此刻」正對美國國安構成風險。

路透社報導，FBI網路部助理主任沃恩德朗（Bryan Vorndran）在聯邦眾議院特別小組的公聽會表示：「從犯罪方面來說、從國家層面來說，來自俄羅斯的威脅是非常真實的，也是此時此刻正在發生的。」

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，白宮和司法部都曾警告美國企業說，有情資顯示俄國可能發起網路攻擊，且已經開始前期的步驟。

沃恩德朗告訴國會議員，近期，俄羅斯掃描美國能源產業網路的案例增加，並稱這類活動代表俄國正處於「偵查階段」，試圖瞭解企業的防禦力和是否存有漏洞。

他指出：「這是整體攻擊上極為重要的一環。」他後來補充道，俄羅斯是「我們在全球所面對實力最強的兩大網路對手之一」，是「難以對付的強敵」。

去年，早在俄羅斯攻擊烏克蘭前，美國總統拜登就曾公開警告俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），某些關鍵基礎建設，應該被視為網路攻擊時的「禁區」。

這份警告清單含16項不同類型的基礎建設，顯然就是國土安全部指名的16個項目，包括電信、醫療保健、食物及能源。

沃恩德朗告訴國會議員，自此之後，據他所知，已有包括軟體公司在內的企業成為攻擊目標。