本土疫情持續延燒至社區、校園，根據病毒基因定序結果，目前國內已有21條Omicron傳播鏈，其中9條為BA.2亞型。今(30日)更傳出有海軍168艦隊濟陽級軍艦上一名士官確診，據了解，該士官為休假期間返回基隆染疫，但確切情況仍待指揮中心進一步說明。

有消息人士表示，目前針對左營軍區以及該艦進行全面清消。

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