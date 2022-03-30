左營海軍官兵確診！ 疑休假返回基隆染疫 13:562022/03/30 中時新聞網 戴志揚 、 莊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 左營軍區1名軍官疑似因休假返回基隆後確診。（資料照／本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情持續延燒至社區、校園，根據病毒基因定序結果，目前國內已有21條Omicron傳播鏈，其中9條為BA.2亞型。今(30日)更傳出有海軍168艦隊濟陽級軍艦上一名士官確診，據了解，該士官為休假期間返回基隆染疫，但確切情況仍待指揮中心進一步說明。 有消息人士表示，目前針對左營軍區以及該艦進行全面清消。 直播》全台增8校淪陷 海大教授帶隊上禮服酒店 陳時中最新說明 超恐怖！基隆小吃店今＋19 累計68人染疫 #海軍 #基隆 #染疫 #官兵 #左營 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高鐵又有新足跡！基隆確診者搭這班車赴高雄 13:032022/03/30 生活 疫情再攪局 基隆城博會不停辦 04:102022/03/30 地方新聞 11條不明傳播鏈 防疫仍朝向鬆綁 04:102022/03/29 生活新聞 基隆224家小吃店大稽查 3家違規偷跑將重罰 10:162022/03/30 社會 基隆二分局染疫隊長邀宴 刑事局第一大隊1隊長赴約也隔離 08:502022/03/29 社會 王必勝再到基隆討論防疫 籲民眾快篩須更踴躍 09:442022/03/30 生活 中和社區群聚再增6人染疫 小學老師自行快篩確診 14:492022/03/30 生活 基隆小吃店燒不停 警局學校40人確診 04:102022/03/29 生活新聞 基隆今＋6 第二分局長疑「攙扶喝醉隊長」染疫 17:222022/03/29 生活 大潭電廠＋12 陳時中吐憂心：隔壁工程也爆確診 規模更大 14:412022/03/30 生活 北巿校園再爆第4例確診 中正區國小舞蹈班外聘老師染疫 10:132022/03/30 生活 高雄＋4！2人參加台北粉絲會染疫 足跡曝曾搭這2班高鐵 15:092022/03/29 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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