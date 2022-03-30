俄烏衝突引發世界糧食、能源、食用油價格的全面上漲，中國是人口大國、糧食生產大國，也是糧食進口大國，俄烏衝突將中國糧食安全產生一定的影響。《華爾街日報》3月8日報導稱，「烏克蘭衝突引發中國糧食不安全」，清華大學國際生物經濟中心主任、北京大學中國戰略研究中心執行主任王宏廣今天（30日）在《環球時報》撰文反駁，外媒報導與事實不符、聳人聽聞，只要調配好自產和進口的比例，加強節約光盤，完全能夠實現「中國人的飯碗必須主要裝滿中國糧食」的目標。

文章首先分析，俄烏衝突會增加糧食進口費用，但不可能動搖中國糧食安全「吃飽沒問題」的基本格局。中國2021年人均糧食佔有量為483公斤，超過聯合國糧農組織人均400公斤的糧食安全線21％，「吃飽沒問題」。中國已建成10億畝高標準農田，能夠保障6.8億噸的糧食產量，中國人不會再挨餓。今年中國糧食安全雖然面臨烏克蘭衝突、極端天氣、中美貿易戰的三重衝擊，但都在可控範圍以內。

烏克蘭、俄羅斯出口的小麥、玉米分別佔全球出口量的28％和16％，中國小麥自給，只從俄烏進口少量玉米，可以尋找新的玉米出口國。受去年秋天極端天氣影響，全中國小麥近1／3晚播，冬前麥苗長勢較弱，但在春季可通過「壯苗」技術彌補一定損失，若小麥生長後期天氣正常，仍有可能保持常年產量，最多減產3％左右。

2021年小麥佔全中國糧食產量的20.1％，可見極端天氣造成全年糧食減產在1％以內，仍在正常年景糧食產量波動範圍之內。中美貿易中，美國的貿易逆差還在增加，美國希望中國多進口糧食和能源，因此中美貿易戰對當前中國糧食安全影響也不大。

其次，糧食安全的「成績要講足」，70年創造了千年農業史上的「四大里程碑」。1949年中共建政以來，中國農業史上竪立了「四大里程碑」：1998年中國政府正式宣佈農業進入新階段，農產品數量不足的矛盾基本解決，徹底告別持續數千年的飢餓困擾；2005年，中國政府宣佈取消農業稅，徹底告別持續2000多年「交皇糧」的歷史；2020年，中國政府宣佈消除了當前標準的「絕對貧困」。與此同時，中國種植業實現機械化，基本告別「二牛抬槓」的農耕時代。

第三，糧食安全的「困難要講透」，「吃好要進口」是基本國情。聯合國糧農組織沒有給出「吃好」的標準，中國研究發現多數發達國家人均年消費糧食在800公斤左右，比中國高65％。中國人均耕地僅0.1公頃，能夠吃飽已是了不起的成績，要達到人均800公斤糧食「吃好」的標準確實有困難。

長遠看，中國糧食安全還面臨人均耕地少、進口食物多、種植業規模小、效益偏低、糧價偏高、國際競爭力弱、年輕糧農少、糧食浪費多等困難。此外，城鎮化、工業化用地量不斷增加、人民生活水平提高使人均糧食消費量不斷增加，將進一步增加保障糧食安全的難度。2020年中國進口糧食相當於9億畝耕地的產量。吃好需要進口是基本國情。

第四，糧食安全的「措施要講實」，八管齊下保糧食安全，中國人未來吃得肯定會更好。1989年中國政府曾預測中國糧食產量將達到6.4億噸，2021年實際產量為6.8億噸。隨著農業科技的進步，八管齊下竪立「大食物觀」，中國未來20年糧食產能有望達到8億噸。在《中國的糧食安全》白皮書「藏糧於地、藏糧於技」的基礎上，「生糧於海」，在300萬平方公里海洋捕撈魚類；「產糧於山」，用南方10億畝草山草坡種植食物。

此外，「要糧於改」，用政策調動農民種糧積極性，增加1億畝播種面積；「儲糧於友」，建立穩定的海外10億畝耕地的食物供應鏈；「節糧於用」，減少糧食浪費；「穩糧於共同體」，加速建設糧食安全共同體。通過上述措施，中國有望形成8億噸的糧食產能，加上適當進口，完全能夠實現「中國人的飯碗必須主要裝滿中國糧食」的目標。

文章稱，多年來中國糧食產量總是波動在3％左右，中國糧食安全的現狀是「吃飽沒問題、吃好需進口」，糧食安全有困難，也有辦法。上世紀90年代美國世界觀察研究所所長里斯特·布朗曾提出「未來誰養活中國人」，在反駁他的文章中，王宏廣認為，「中國糧食安全可憂、不可怕」，未來中國人一定會吃得更好。這個觀點沒有改變過。