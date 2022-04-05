今日是清明節，大陸有商家使用人民幣圖樣製作紙錢，讓子孫可以送「人民幣」給祖先。但中國人民銀行（大陸央行）上海總部發布倡議，稱把人民幣做成紙錢，嚴重損害其作為法定貨幣的莊嚴形象，有違社會公序良俗，呼籲民眾自覺抵制。

此前有媒體報導，市面上販售「高仿人民幣」及已故中共領袖肖像印製的紙錢，其大小與真實人民幣基本吻合，紙質雖薄，但圖樣完全吻合，連盲文、水印和金線都極其相似。唯有「中國人民銀行」的字樣更換成了「中國冥民銀行」，但字體未變，不仔細端詳，幾乎能以假亂真。

中國人民銀行上海總部4日表示，有一些不法商家趁機非法使用人民幣圖樣製作、銷售紙錢，呼籲民眾拒絕購買該類祭祀用品，對發現相關違法行為可向中國人民銀行上海總部反映舉報。

該倡議表示，人民幣是法定貨幣，代表著國家的信譽與尊嚴。法律明確規定「禁止在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民幣圖樣」，如有違反，可令其銷毀非法使用的人民幣圖樣，沒收違法所得，並處5萬元（人民幣）以下罰款。

倡議稱，使用人民幣圖樣製作祭祀用品是違法行為，全體商戶應不斷提高守法經營意識，落實主體責任，自覺抵制非法使用人民幣圖樣製作、銷售祭祀用品的行為，自覺接受行政主管部門的管理和廣大市民的監督，自覺學習貫徹相關法律、法規，依法合規經營。

中國人民銀行上海總部表示，將聯合市場監督管理部門，進一步加大對非法使用人民幣圖樣行為的打擊力度，從生產、銷售源頭阻斷非法使用人民幣圖樣違法鏈條，切實保障人民幣的嚴需性和權威性，維護文明、健康的人民幣流通環境。