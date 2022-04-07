台中市蔡姓男子多年前至彰化縣某公墓掃墓，在未設置圍籬的焚坑焚燒紙錢，公所未派人在旁注意及設置警示標誌，蔡在該處丟擲紙錢，卻不慎滑入，導致全身體表面積近60％燒燙傷，上訴請求國賠，更二審認為，鄉公所涉3成疏失，蔡有7成過失責任，最後判賠197萬元，公所仍可上訴。

判決書指出，蔡姓男子於2012年4月份至該公墓掃墓，因焚燒紙錢人數多，在原本金爐旁，有一處焚燒紙錢的焚坑，該處因泥沙滑動，蔡滑入焚坑中，造成全身體表面積50至59％燒傷，包括20至29％之三度燒傷，左右手掌疤痕攣縮之傷害，治療後皮膚排汗功能喪失51％。

鄉公所稱，焚坑西面以排水溝為天然屏障，北面及東面做為焚燒金紙使用，於土坑往外約80公分處架設高達100公分L型鐵網之安全防護措施，南則以挖掘之土方堆高約80公分、寬約100公分作為與該地簡易棒球場之分界，足供民眾安全使用，蔡站在焚坑南側的土堆，有鬆動狀況未注意亦有過失。

台中高分院二審根據上訴人的台大醫院的鑑定報告，斟酌其職業、智能、年齡、身體或健康狀態等，認定上訴人勞動能力減少66％。推至退休年齡依每月4.6萬薪資計算，加入就醫及交通費，減損部分為656萬餘元。

合議庭認為，蔡需付7成的過失責任，公所付3成責任，以656萬餘元計算，公所需賠197萬餘元，全案蔡不得上訴、公所仍可上訴。