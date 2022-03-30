暫停不到一週 芬蘭恢復對俄鐵路交通 19:242022/03/30 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 赫爾辛基和聖彼得堡之間暫停不到一週的列車將恢復通行。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 芬蘭國營鐵路公司芬蘭鐵路集團（VR Group）表示，今天將恢復赫爾辛基和俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）之間暫停不到一週的列車通行。 芬蘭鐵路集團發表聲明說，暫停列車通行是因為英國對俄羅斯鐵路公司（Russian Railways）實施制裁，不過後來集團方面已澄清，制裁不適用於這個集團的合約。 疫情釀陸IPO計畫暫停 估影響籌資逾90億美元 今年北市億級豪宅12筆 逾半數不貸款 #芬蘭 #集團 #暫停 #鐵路 #一週 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天成開出第一槍 飯店業「粽子大戰」提前開打 10:482022/03/30 財經 專家傳真－搶占八成散戶 日本網路券商下一步 04:102022/03/30 專題周報 嘉義市鐵路高架化主體工程進度已達4成 17:572022/03/29 區域情報-其他 《電機股》國際儲能巨頭Fluence攜手東元集團加速能源轉型 07:372022/03/30 財經 中嘉攜手政大 前進校園推動媒體識讀 16:212022/03/30 財經 築間集團 首推4款常溫湯底包 04:102022/03/29 產業特刊 力晶集團黃崇仁 獲頒陽明交大名譽工學博士 04:102022/03/29 產業．科技 三地集團跨足再生能源 啟動全台最大漁電共生案 16:552022/03/29 寶島 道瓊運輸指數表現領先 預示美股多頭繼續走 06:132022/03/30 財經 搶攻夜經濟 樂多多旗下「狂一鍋」宵夜場加碼肉量炸裂 12:222022/03/30 財經 首家純陸資有園飯店撤資 敦謙國際接手 掛雀客台北南京新招牌 04:102022/03/30 產業特刊 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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