芬蘭國營鐵路公司芬蘭鐵路集團（VR Group）表示，今天將恢復赫爾辛基和俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）之間暫停不到一週的列車通行。

芬蘭鐵路集團發表聲明說，暫停列車通行是因為英國對俄羅斯鐵路公司（Russian Railways）實施制裁，不過後來集團方面已澄清，制裁不適用於這個集團的合約。