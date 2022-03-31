饗賓餐旅旗下四大Buffet品牌自2022年5月1日起餐價進行部分調整，四個品牌的調漲幅度約為7％左右。饗賓表示，主要是合理反映優質人才與食材的需求。

自助餐龍頭饗賓餐旅今日公告，宣布旗下4大品牌包括饗饗、旭集、饗食天堂、果然匯將在5月1日起調整餐期價格，饗饗及旭集餐期最多漲100元、饗食天堂周末及例假日晚餐價格則已破千元。

饗賓表示，2022年5月1日起，部分品牌饗食天堂、果然匯、饗饗、旭集調整部分餐價，並且新增果然匯（除竹北店）四家分店平日下午餐餐期，其中饗食天堂、饗饗及旭集三個品牌平日下午餐維持原價，其餘餐期皆做調整，四個品牌的調漲幅度約為7％左右。

關於餐券的部分，3／31 調整部分餐券方案 (限5／1起適用)，至於在此款方案以外的舊版餐券，若在優惠期間於當餐次使用(依信託截止日為主)，則不需補差價，逾優惠期間則依券面商品金額折抵餐費，餐費不足的部分須補差額。而饗饗和旭集的餐券因無優惠期間的問題，所以自5月1日起若使用舊餐券則依券面商品金額折抵。