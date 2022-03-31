據聞美國考慮釋出多達1.8億桶的戰備儲油以平抑節節攀升的原油價格，帶動31日（周四）國際油價大跌5％。

在台灣時間中午12時左右，布蘭特原油5月期貨價格重挫4.5％或5.15美元，報每桶108.3美元。5月期油在31日到期，交易最活躍的6月期油亦跌落約5美元至每桶106.4美元左右。

西德州中級原油5月期貨價格重挫5.27％或5.68美元，報每桶102.14美元，稍早一度觸及100.85美元。

消息人士透露，眼見國內汽油價格居高不下，美國總統拜登將於周四稍晚宣布釋油計畫。