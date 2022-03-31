去年全球在疫情升溫下，網通產業多家交出亮眼好成績，惟友訊(2332)在缺料、運價等負面因素衝擊下，每股僅小賺0.38元，展望今年，友訊預估，今年營收維持穩健正向，面對烏俄戰事，由於友訊是全球性的品牌公司，故仍會有輕微影響。

友訊2021年營收155.24億元、年成長2.35%，歸屬於母公司業主淨利2.39億元，年減超過8成，每股盈餘0.38元，相較前一年的1.9元大幅下滑，且受到零組件漲價無法全數反映，疫情導致物流費用增加等因素影響，營業成本不減反增，毛利率走跌26.98%，較前年同期減少4.48個百分點。

展望今年，友訊總經理陳瑋駿表示，雖然缺料等因素持續，但從目前訂單來看，今年營收維持穩健正向，泛亞太區是主要動能，無線路由器、寬頻產品是主要動能，持續受惠於居家工作趨勢，還有廣域網路由4G轉5G，DSL往10GPON移轉的升級趨勢。

在原料部分，陳瑋駿表示，友訊也和主要供應商策略聯盟，確保供貨穩定性，2022年應該有機會持平或微增。

目前烏俄戰事延燒，是否會對友訊造成衝擊，陳瑋駿回應，對友訊佈局全球的公司來說，有一定程度會影響東歐和俄羅斯的運營，會遵政府政策動態調整，減少衝擊，必要時會對受衝擊的產品移到其他區域去銷售，影響應屬輕微。