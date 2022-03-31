台北表演藝術中心正在試營運，預計7月開幕，藍綠議員31日質疑，才安裝1年的觀眾席座椅竟已有479張毀損，要送回義大利原廠維修，恐增加不少預算，另許多民眾抱怨館內管線外露、標示不清及座位太小。北市文化局對此回應，會蒐集意見利用2個月閉館改善，座椅則在保固期由廠商負責汰換。

鄰近台北捷運劍潭站的北藝中心，因獨特外型引發不少話題，文化局今赴議會教育委員會工作報告，議員吳沛憶指出，球劇場、大劇院及藍盒子共有3100席座位，座椅才安裝1年就有479張椅子損壞。

吳沛憶質疑，椅子送回義大利原廠修理或汰換，恐怕會增加不少預算。

此外，國民黨議員羅智強表示，有不少民眾在網路上提出缺失，包括管線外露、售票口與廁所標示不清，座位太小卡住腳或碰到其他人的腳；議員游淑慧則要求檢討進用人員數量，別光是人事費就把北藝吃垮。

對此，文化局長蔡宗雄回應，座椅尚未驗收，廠商必須負責改善，另有外採購替換備用品，在台灣有廠商可修護，不一定要送至義大利，另會蒐集其他問題，利用2個月閉館時間修正、優化硬體設施。

北藝執行長王孟超說，座椅採用環保材質，由於興建過程碰到廠商倒閉，使啟用時程延後，造成部分座椅毀損情形，損壞的座椅會要求在5、6月完成修復。