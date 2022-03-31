台灣疫情強強滾，國民黨副秘書長李彥秀召集醫委會防疫專家提出重要呼籲，自全球疫情漫延起，醫委會已多次建議普篩的重要性，並請陳時中儘快建立普篩機制，然都被多次漠視，本次疫情非同小可，請陳時中務必要在最短時間內，擴大普篩量能，並儘早給予染疫民眾抗病毒藥物，才能揪出隱藏黑數，以阻斷傳播鏈的持續擴散，否則疫情難以有效控制。

國民黨醫委會指出，政治不該凌駕於防疫之上，陳時中繼「校正回歸」後，又新創「類普篩」的名詞，說穿了，就是用來掩蓋過去「拒絕普篩」的「雙標遮羞布」，無奈「普篩何辜」？從過去被陳時中貶抑得一文不值，到如今終於有獲得平反的機會，只是仍被加了一個「類」字，以減少過去「冤枉普篩」的尷尬，但除本會各醫療公衛專家外，前疾管局長蘇益仁亦表示，類普篩就是普篩的一種，兩者差別可能是篩檢範圍大小有所不同；而臺大兒童醫院長黃立民則認為，如今疫情已擴散，「類普篩」很難在短時間內控制住疫情。

李彥秀也表示，如今基隆疫情嚴峻，陳時中如願意從善如流，利用普篩介入處理，絕對是必要且正確的手段，但重點是要「快速」找出潛在確診病例，並「立即」採取隔離措施，並給予抗病毒藥物，以有效切斷傳染途徑，然而Omicron變異株的特性就是「高效傳播」，如果僅利用「類普篩」試圖控制疫情，恐怕難以達到「亡羊補牢」的效果，一定要使用更全面的普篩方式，比如針對流動人口，搭配社區篩檢站方式「抓漏」，才能避免病毒遁逃。政策雖然已晚了，但做總比不做好，期盼疫情指揮中心堅持立場，不能虎頭蛇尾。

國民黨醫委會強調，「天下病毒，唯快不破」，面對疫情，「要快速大量普篩、快速出具結果、快速圍堵」，「早期診斷、早期治療、三天內立即服藥、馬上降低病毒量、傳播就減少！」，本會請陳時中不要再糾結於「新創名詞」，只有採取最快的應變措施，才是對抗失控疫情的唯一解方！