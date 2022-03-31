美國海軍發表預算案，其中列出希望退役的軍艦群，5艘提康德羅加級巡洋艦(Ticonderoga-class cruiser)、8艘自由級濱海作戰艦(Freedom-class LCS)被指定。有些軍艦服役不到兩年，就被列入報廢，美國國會難以接受，痛批軍方對不起納稅人，必須出面公開道歉。

軍事網(Military.com)報導，美國海軍發言人表示，5艘被削減的巡洋艦分別是：碉堡山號(USS Bunker Hill , CG -52)、摩比爾灣號(USS Mobile Bay, CG-53)、聖哈辛托號(USS San Jacinto ,CG-56)、尚普蘭湖號(USS Lake Champlain ,CG-57) 和維克斯堡號(USS Vicksburg ,CG-69)。

碉堡山號是現役最老的提級巡洋艦，因此它的退役計畫早在2017年就出現了，隨著提級巡洋艦持續老化，經常出現維護問題。

與提級巡洋艦因為老邁年高而退役不同，自由級濱海作戰艦非常的新，卻也被列入退役計畫表中，包括沃斯堡號 ( LCS-3 )、密爾瓦基號 (LCS-5)、底特律號 (LCS-7) 、小石城號 (LCS-9) ，蘇城號（LCS-11），威奇托號（LCS-13），比林斯號（LCS-15）和聖路易斯號（LCS-19），這些船都很新，其中 聖路易斯號的操作時間不足3年。

2018年下水的聖路易斯號，現在被美國海軍列入待退役的軍艦，國會難以接受。(圖/美國海軍)

美國海軍預算負責人約翰•甘布爾頓少將(John Gumbleton)解釋，自由級的傳動裝置經常故障出問題，而且它的反潛任務模組也開發失敗，繼續維持運作只會增加更沉重的成本。

封存艦艇的計劃立即引起了美國國會的憤怒，奧克拉荷馬州共和黨參議員吉姆•英霍夫(Jim Inhofe)批評，銷減艦艇使美國在對抗俄羅斯和中國大陸的能力倒退了一步 。眾議員羅布•威特曼 (Rob Wittman) 說，海軍的預算將再次縮減我們的艦隊的規模。

維吉尼亞州民主黨眾議員伊萊恩•盧里亞（Elaine Luria）更是怒噴：「海軍應該向美國納稅人公開道歉，他們在他們現在認為毫無用處的船隻上，浪費了數百億美元。」