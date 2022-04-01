TrendForce指出，俄烏戰爭直接影響東歐乃至於整個歐洲市場，導致原物料價格持續上漲，加劇通膨惡化程度，此外，大陸在疫情擴大趨勢下，受清零的強勢政策影響，封城、停工恐導致工廠生產效能降載以及物流延宕受阻等複雜問題。目前全球政經局勢的不確定性將衝擊如電視、液晶監視器、筆電等三大顯示器應用的需求，2022年上半年將壟罩在修正壓力下。

電視市場方面，由於俄烏戰爭使通膨情況惡化，將會削減非生活必需品的花費，進而使電視產品需求出現遞延效應。此外，2021年因缺櫃、塞港等問題導致海運費用大幅漲價，間接墊高電視整機生產成本，即便目前電視面板價格相較去年高點已大幅下跌3～4成，但2022年在運費成本無望收斂的情況下，勢必影響品牌在2022下半年海外市場旺季促銷備貨規模，因此，TrendForce下修今年電視出貨量預測，自原先的2.17億台降至2.15億台，年增幅收斂至2.4％。

液晶監視器因整體市場已無去年宅經濟效應強勁的需求動能支撐，2022年市場規模將較2021年收斂。此外，原先需求較穩健的歐洲市場，2月底又遭遇俄烏戰爭，加上後續可能會引發需求下修的蝴蝶效應，以及通膨、運費持續高昂等問題，讓品牌積極的出貨目標難以達成。故TrendForce初步下修今年液晶監視器出貨預測，將由原先1.44億台降至1.42億台，年減幅度擴大至2.3％，且不排除持續下修的可能性。

筆電市場方面，因宅經濟效應不再，預估全年Chromebook將衰退5成以上，約影響筆電總出貨量影響約7～10％；俄烏衝突使多數筆電品牌停止對俄出貨，抑制筆電出貨需求；各筆電品牌下修對2022年度出貨量展望，相較年初平均約下修10～15％，顯示通膨使品牌對未來需求展望較不明確，這些因素將導致筆電出貨由原先2.38億台下修至2.25億台，年減8.5％。