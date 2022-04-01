核二冷卻水水質未符合規範 停機處理中 09:082022/04/01 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 核二廠2號機於3月30日獲同意再起動臨界後，依程序執行臨界後至併聯前相關測試及檢查作業，期間電廠因反應爐冷卻水水質未能符合規範要求而停機進行處理。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 核二廠2號機於3月30日獲同意再起動臨界後，依程序執行臨界後至併聯前相關測試及檢查作業，期間電廠因反應爐冷卻水水質未能符合規範要求而停機進行處理。原能會表示，目前該機組安全停機，無輻射外釋疑慮，電廠正進行爐水水質處理中，將持續追蹤並確認電廠確實依程序執行各項作業。 原能會指出，台電公司完成相關作業後，將依程序提出機組再起動臨界申請，確認送審文件內容及查證機組現場狀態可符合起動要求後，才會同意。 核二廠2號機大修完畢 原能會同意起動運轉 宜蘭清水電廠商轉 11年後才回本 #水質 #臨界 #作業 #電廠 #冷卻水 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 核二廠2號機大修後再起動 原能會今同意運轉 13:412022/03/30 生活 永豐主辦82億太陽光電聯貸 2024拚千億規模 21:152022/03/29 財經 大潭電廠＋12 陳時中吐憂心：隔壁工程也爆確診 規模更大 14:412022/03/30 生活 大陸經濟景氣回落 3月PMI降至臨界點以下 11:292022/03/31 兩岸 永豐衝刺太陽光電融資 2024挑戰千億規模 17:322022/03/29 財經 屏東工業區汙水廠啟用 殺蛇溪變乾淨 04:102022/03/29 地方新聞 淨零碳排 半導體未來最大挑戰 台積劉德音：樂見將氫能納入 04:102022/03/31 財經要聞 11條不明傳播鏈 防疫仍朝向鬆綁 04:102022/03/29 生活新聞 《金融股》票券業首例 國票主辦廷捷漁電共生太陽能電廠聯貸案 11:282022/03/29 財經 竹北安興國小童3採陰轉陽確診 Ct值曝光 1高中預防性停課 10:492022/03/29 生活 擱淺美國巴爾的摩港 長程輪將進行二次脫困作業 04:102022/03/31 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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