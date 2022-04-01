核二廠2號機於3月30日獲同意再起動臨界後，依程序執行臨界後至併聯前相關測試及檢查作業，期間電廠因反應爐冷卻水水質未能符合規範要求而停機進行處理。原能會表示，目前該機組安全停機，無輻射外釋疑慮，電廠正進行爐水水質處理中，將持續追蹤並確認電廠確實依程序執行各項作業。

原能會指出，台電公司完成相關作業後，將依程序提出機組再起動臨界申請，確認送審文件內容及查證機組現場狀態可符合起動要求後，才會同意。