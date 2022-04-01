俄烏衝突的蔓延，進一步加劇美國的通膨效應之際，中國社科院學部委員、前央行貨幣政策委員會委員余永定提醒，中國有大量的海外資產和海外負債，淨資產約2兆元（美元，下同）。中國是美國的最大債權人，不能排除美國通膨失控、美元大幅貶值的情況，當前有必要減持過多的美元資產，調整海外資產負債結構，確保中國海外巨額資產安全。

余永定日前在「中國金融四十人論壇」上指出，關於俄烏衝突對中國的影響，主要表現在對石油等能源供應、全球戰略物資供應以及全球糧食供應的衝擊。其中，全球糧食供應需要引起注意。糧食價格上漲會導致通膨水準上升。

他稱，儘管目前美國聯準會在儘量淡化俄烏戰爭對美國經濟和美國通貨膨脹的影響，但如果未來糧食和油價不斷上漲導致通膨上升，美國聯準會則不得不提高加息幅度。

「中國海外資產安全性的問題值得引起重視。目前，中國有大量的海外資產和海外負債，淨資產約2兆。」余永定認為，中國是美國的最大債權人。在正常情況下，我們擔心「美元借條」的貶值。美國國債28兆元、外債15.4兆元、2008至2019年美國M2增長112％、但GDP僅增長45％。在某個時點上，美國通膨失控、美元大幅貶值的可能性不能排除。

他也表明，即便沒有地緣政治衝突，中國已經需要對自己對海外資產包括外匯儲備擔心了。而美國對俄羅斯採取的金融制裁措施，更是需要中國警醒了。

余永定強調，英國《金融時報》（Financial Times）專欄作家馬丁‧沃夫（Martin Wolf）之前就曾表示，「如果中美兩國發生公開衝突，美國可能會切斷世界與中國的貿易，還可能扣押部分中國流動性金融資產……」。雖然美國這種措施會對自身造成損失，但對中國造成的損害更大。

余永定提醒，中國是高儲蓄國家，應該充分利用好本國儲蓄，將更多的資源用於國內消費和投資。國際收支要平衡，海外資產負債要平衡。特別是不要持有過多美元資產。資產負債要平衡，要有反制能力，不要當無法保護自己債權的淨債權人。

他還直言，除了美國，即使是對其他國家，中國作為其債權人也是存在風險的。中國必須要抓緊時間，對中國海外資產的安全性做通盤考慮，並進行必要的相應調整。