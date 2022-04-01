「嘉玲」走了 中市1日新增2人確診 14:242022/04/01 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕下午3時將在台中市政府舉行防疫會議，向市民說明疫情。（資料照／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心昨日公布台中市新增一名本土確診個案，為全國案23528，經疫調確認為「婚宴群聚案」其中一案，1日台中市新增2例確診，1例是台中國家歌劇院婚宴傳染鏈延燒感染的案例，另一例為前往花蓮旅遊時感染確診。市長盧秀燕下午3時將在台中市政府舉行防疫會議，向市民說明疫情。 直播》本土爆量104例 北北基桃4縣市 92人染疫 《貿易》電子科技&AIoT展10月底敲鑼 新增2大新趨勢展區 #確診 #台中市 #感染 #新增 #嘉玲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中婚宴群聚 篩檢173人 累計21人確診 11:562022/04/01 生活 新北桃園重災區 昨晚再爆7例 04:102022/04/01 生活新聞 前鎮化工廠傳播鏈＋2 高市府：匡列隔離期間發病確診 10:102022/04/01 生活 基隆確診外籍女性 足跡遍及竹山、集集旅遊景點 12:332022/04/01 生活 桃園校園再爆學生3確診 今天已知有8人染疫 12:432022/04/01 生活 坦承防疫不到位 上海官方致歉 04:102022/04/01 產業財經 台東疫情今「嘉玲」 防疫專車僅3輛 縣府急招募 11:082022/04/01 生活 基隆又一所大學淪陷 崇右影藝科大3學生確診 09:512022/04/01 生活 T1聯盟》中原大學再爆確診 雲豹周末兩戰宣告延期 11:582022/04/01 體育 本土新增87 境外移入152 雙創今年新高 19條傳播鏈感染源不明 04:102022/04/01 生活新聞 基隆市警察局再傳4人確診 當中3人未到刑警餐會 11:562022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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