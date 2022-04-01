中央流行疫情指揮中心昨日公布台中市新增一名本土確診個案，為全國案23528，經疫調確認為「婚宴群聚案」其中一案，1日台中市新增2例確診，1例是台中國家歌劇院婚宴傳染鏈延燒感染的案例，另一例為前往花蓮旅遊時感染確診。市長盧秀燕下午3時將在台中市政府舉行防疫會議，向市民說明疫情。