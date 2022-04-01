中國外交部發言人趙立堅1日主持例行記者會被問到俄羅斯多次就美國在烏克蘭進行生物軍事活動問題發聲。對此趙立堅表示有注意到美方始終沒有對俄方指控作出建設性回應。他說美國是全球生物軍事活動最多的國家，也是唯一反對建立多邊核查機制的國家。國際社會完全有理由對美方的生物軍事活動提出質疑，美國作為《禁止生化武器公約》締約國，有義務遵守公約規定，並澄清、磋商配合解決國際社會關切。

根據中新網引述趙立堅表示，歡迎在《禁止生化武器公約》、聯合國等框架下，由國際社會對俄羅斯揭露的文件進行公正、客觀、專業的評估，並聽取美方的澄清。對於美方遵約的情況，國際社會屆時自有公論。

趙立堅更強調，美方動輒指手畫腳，在沒有確鑿證據的情況下，指責其他國家沒有遵約，要求其他國家接受核查，借機實施非法的單邊制裁，甚至繞過聯合國安理會動武。另一方面在涉及自身遵約卻企圖應付了事，遵約與否事關國際和平與安全，不能由美國一個國家以雙重標準來界定。

此外，趙立堅指出，「以核查確保遵約」是國際共識。建立核查機制是確保軍控、裁軍領域各項條約權威性、有效性的最佳手段，生物安全領域不應成為例外，更不能因為美國一個國家的反對而止步不前。美方應停止獨家阻撓重啟《禁止生化武器公約》核查議定書談判。