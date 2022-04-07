美國財政部長葉倫6日出席美國聯邦眾議院金融服務委員會聽證會，說明美國對俄國的制裁時應詢指出，中國若侵台，美國準備實施制裁，美國副國務卿雪蔓也重申對台承諾。外交部發言人歐江安今天強調，外交部感謝美國政府持續傳達美國對台灣安全的堅定支持與承諾。

美國副國務卿雪蔓6日出席美國聯邦眾議院外交委員會聽證會時指出，美方對台承諾堅若磐石（rock-solid）且跨越黨派，美國會保有能力，抵抗任何會危及台灣人民安全、社經制度的武力及脅迫行動，美國不接受中國企圖以武力奪台，並努力確保北京從西方國家對俄國之制裁中，學到「正確教訓」。

歐江安今天在外交部例行記者會中表示，拜登政府上任以來，多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」，強調美國對台支持與承諾「堅若磐石」，在俄烏情勢不斷升高之際，仍高度關注台海和平與穩定。

她說，我國政府堅定推動提升自我防衛能力，並將持續加強與美國等理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及整體印太區域的和平、穩定及繁榮。