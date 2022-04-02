清明節連續假期登場，交通部高速公路局預估今是國道交通量最大的一天，全台有6處易壅塞路段。上午西部國道新竹與彰化系統車多壅塞，其餘路段順暢好走；國5在實施管制前還能維持時速60公里，目前也是順暢。

高公局預判，今日重點壅塞路段，上午將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城。下午將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國5南向南港系統至頭城等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發；國5南向用路人儘量於下午5時後出發，節省行車時間。

今日國道交通疏導措施包括高乘載管制、封閉部分南向入口、單一費率、夜間暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

公路總局則預估，今日返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路的北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道、宜蘭礁溪台9線往國5頭城交流道。

主要省道幹道易壅塞有台9線蘇花路廊及南迴公路、台61線鳳鼻~香山、竹南及中彰大橋改建路段。

觀光景點周邊道路，北部台2線東北角及關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段，中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線清境農場路段及台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮~楓港路段、台9線麻里巴橋路段、台26線墾丁路段等，都可能車多。