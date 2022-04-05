衛武營國家藝術文化中心為讓眾人深入理解古今音樂發展脈絡，【2022衛武營國際音樂節】邀請享譽國際的韓國作曲家陳銀淑擔綱藝術總監，精選18至21世紀的劃時代音樂創作，與專為音樂節創作的全新管弦樂作品，以個人獨奏、交響音樂會、電影、即時影像等經典和現代化形式呈現，音樂節齊聚四大指揮家楊書涵、楊智欽、廖國敏、簡文彬，以及多位頂尖音樂家和交響樂團，自4/8（五）至4/17（日）在衛武營展現各世代音樂家的創新樂想。

衛武營藝術總監簡文彬表示：「當今的音樂面貌並非橫空出世，而是經由過去幾百年的累積演變至今，如同沒有巴赫，就不會有海頓、貝多芬的出現，音樂發展如同潮流，慢慢地沖刷出姿態萬千的音樂類型。衛武營希望藉由今年開始的【衛武營國際音樂節】，讓觀眾不只認識現今作曲家的創作，同時也可聆聽過往的『當代』作品，同時發揚連結的精神，即便目前仍在疫情籠罩下，緊握東方和西方交流的主軸，竭盡所能以音樂與世界對話。」

【2022衛武營國際音樂節】藝術總監、國際知名作曲家陳銀淑表示：「在臺灣，音樂融入生活的精神與貢獻是受到世界讚賞的。【衛武營國際音樂節】將是一個植根於臺灣，具有國際化且多元創新的音樂節，呈現來自不同時代各類型的音樂，包括當代最前線的新音樂。並與國際間音樂界接軌，進行密集對話，讓此音樂節成為臺灣音樂家和新藝術創作的平台。」

4/8於音樂廳演出的開幕音樂會《跨越兩世紀的音樂》，是由衛武營藝術總監簡文彬擔綱指揮，率領NSO國家交響樂團，演出曲目從200多年前海頓的傳世經典《創世紀》，貫串史特拉汶斯基的《火鳥》組曲和盧托斯瓦夫斯基的《管絃樂協奏曲》等開創當時音樂新局的創新作品，到泰晤士報盛讚「才情顯赫」的臺灣青年作曲家林佳瑩，為此次音樂節所作的《糖話故事》世界首演，以跨越時空的主題為近兩周的音樂節活動破題。

而壓軸的4/17（日）閉幕音樂會《天方夜譚—神話交響詩》同樣和高雄春天藝術節合作，來自澳門的指揮家廖國敏將指揮高雄市交響樂團，以陳銀淑作品《突然使勁》開場，並和米特薩克斯風重奏團一同，進行伯恩．理查．多伊奇作品《給薩克斯風四重奏與管絃樂團的協奏曲》亞洲首演，最後小提琴家魏靖儀以客席樂團首席身分加入演出，用林姆斯基-高沙可夫在東方風格催化下寫出華麗與柔情的《天方夜譚》，為音樂節畫下完美句點。