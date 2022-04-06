一個人跳舞，享受孤獨的熱鬧

二〇一八年底，當新冠肺炎還沒侵襲人類時，曾和幾位陌生朋友有一次聚會。散會時有位朋友走在我旁邊，有點欲言又止的，我問，搬來過新生活還習慣嗎？她幽幽地說還好啦，只是喜歡跳舞，以前都參加舞蹈班，有很多舞伴一起跳，很帶勁很快樂，現在沒有舞伴，有點不習慣。

「妳可以一個人跳啊！」我脫口而出。

「一個人？」她瞪著我。

其實我是舞蹈大外行，喜歡欣賞，也是雲門舞集的資深觀眾，看過很多場又美又有深度涵義的舞，而其中已故舞者羅曼菲的獨舞，印象特深。十幾分鐘獨立舞台旋轉的舞姿，出神入化，彷彿進入深邃的宇宙。現在每次去淡水雲門劇場，都會在那荷池中她的雕像前，追憶她那場獨舞。

人生舞台上的舞伴會愈來愈少

早就有人說過，人生是個舞台，演完他的角色就下台了。幾乎每個人年輕時在自己的舞台上都是熱鬧的，「生、末、浄、旦、丑」各色人都有，但歷經歲月的沖刷，台上的人愈來愈少，最終只剩自己一人。共演的、共舞的都不在身邊了，可是你的戲還沒完，舞還要跳，那就演獨角戲，獨舞吧！只要你融入於戲，融入於舞，仍然可以享受其中的樂趣。

有位老友從沒受過舞蹈訓練，她最喜歡在家放音樂，獨舞。我笑說，妳沒學過跳什麼舞呀？她回說，妳沒聽過「手之舞之，足之蹈之」這句話呀，跳舞就表示我的心情，樂起來就手舞足蹈，不必學。再說妳總讀過李白的「我歌月徘徊，我舞影零亂」這句詩吧，李白哪會學過舞蹈！她回了我一大段，我大笑起來：「好了！那我們共舞如何？」以後我也常學她獨舞，我們都是獨居。

很多人很怕「獨」這個字，不過奇怪的是，人在年輕時拚命爭取獨立，老後卻怕孤獨。忘了在哪裡讀過一段林語堂談「孤獨」兩字，說「孤獨拆開來裡面有孩童、有瓜果、還有蚊蠅，可以撐起一個巷子口的傍晚。」幽默大師是說孤獨的心情可以挺熱鬧的吧？

平靜、滿足、自在，就是老後的快樂

其實我更能體會英國小說家波伊斯(John Cowper Powys)說的：「喜歡孤單的人入老後快樂會增加，反觀不喜孤單的人入老後快樂會等比例地減少。」我想老後的快樂是一個簡單的形容詞，其實就是平靜、滿足、自在，這些都不必外求。

一個人在家聽音樂手舞足蹈就是快樂，必須「外援」的快樂會受限於人。譬如打麻將，缺一角就不行，你的快樂立刻受到影響；和別人共舞很快樂，但獨舞應該也很樂，合唱很快樂，獨唱應該也很樂；如果你是真的喜歡這些，不會因獨舞獨唱就不快樂。

人生最後都是一個人，就算兒孫滿堂，他們也不能陪你做你愛的事情，除非你沒有什麼喜愛。老後曾經共舞合唱的老友也都很難聚會了，你活著必須學會自己「娛樂」自己。我很高興學會了3C產品，天涯海角都能如在眼前，仍然能像從前那樣聊天，朋友是不能少的。我們不能共舞，但在自己的空間獨舞，也能和朋友分享。

任何一個「舞伴」都不可能陪我們走到人生的盡頭，那麼，何不獨舞！

(本文摘自《九十挺立，繼續舞向終點》/天下生活出版)

【內容簡介】這是一本希望每個人都能無憂地迎接晚年的智慧之書。

她用二十五年退休生活 × 一個人獨居實踐，得到的人生禮物：「最理想的老後」──正是活在當下、獨立自主、找回自己！

學校教育沒教我們如何安度晚年，也沒教我們如何善待年邁的父母，本書正是為了上述目的而生。從書中真實的銀髮族故事，逐漸步入中老年的朋友，能夠知曉自己該如何活到老，而且活得好！同時將這份知識產生的力量，應用到身邊年長的親友身上。

如果我們幸運就會活到老，誰也逃不掉；先窺視一下老後的生活，才不會慌張。

現年九十歲的樂茝軍（薇薇夫人）絲毫不顯老態，不止耳聰目明、身手敏捷，喜愛讀書、繪畫、欣賞電影，寫得一手好字，同時精通時下3C產品，一個人獨居，從不倚賴晚輩。誠如林懷民所說：「她活出了銀髮閃爍的美麗新境界」。

薇薇夫人示範了如何在悠悠歲月中照顧自己的身心靈，過著自備快樂，無入而不自得的晚年。也願每位讀者，在每個往後的日子，都能以書中的方法──就此翩然起舞，實踐生之喜悅。

【作者簡介】樂茝軍（薇薇夫人）

從小恨算術、親國文、愛爬樹、和男生玩泥巴打仗，常替同學寫作文交換對方做算術題。雖然父親男女平等的觀念，不著痕跡地進入自身觀念裡，但從不是一位「女權運動者」。而到了結婚生育子女，家庭主婦身兼職業婦女也不覺委屈，喜歡由家人相處當中，學習如何處理人際關係。

年少時不能忘情文字，在零碎時間中偷空投稿。從退稿到被接受，再遇見貴人賞識。有幸生在報紙興盛的時代，在《聯合報》寫文章時還不知「專欄」為何物，很快有了很多讀者。當時主編為專欄取名「薇薇夫人」，一開始刊登時，竟有人詢問衣服上沾了醬油該如何處理！漸漸地內容才與讀者談到家人、情感、社會。身為專欄作家，積極地請教專家，做讀者的橋樑；努力讀相關的書，和讀者一起成長。

九十歲決定停筆，享受讀書，看影劇的快樂生活，發現其中也有很多可學習的道理，真是「游於藝，學而時習之」。如此充實簡約的生活，是晚年的幸福！