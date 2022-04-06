民進黨台北市黨部主委吳怡農過去因入黨的黨齡未滿2年，民進黨放寬地方黨部主委參選資格，讓他登記參選。而上任一年多的他今(6日)在臉書宣布，下周一到周五是下一任的黨職參選登記期，「這一次，我不會登記參選市黨部主委或其他黨職」。

吳怡農今透過臉書感謝過去這一年黨員朋友的支持，也感謝市黨部的同仁，讓更多台北人從基層認識民進黨。他提到，與志工們一起投入公益活動、與市民朋友們透過客廳會，聽到大家生活上最關心的議題、與所有支持者經歷四大公投與罷免案，也一起面對必要的黨務改革，過去一年身為民進黨台北市黨部主委，很榮幸與大家一起努力，也滿懷感恩。

吳怡農表示，不會登記參選市黨部主委或其他黨職，因認為是時候讓民進黨在台北市的黨務選舉回歸正向運作：堅持公平、良性的競爭，是時候讓台北市的黨員與市民朋友們看到每位參選人對市黨部的願景、對台北市的期待，一起選出最好的人選，自己會秉持公開、透明的原則，協助市黨部選出新主委及團隊，凝聚更多力量、一起打贏年底的選戰。

過去這一年，吳怡農說，跟團隊聽到許多市民朋友的心聲，也了解到還有很多迫切需要解決的問題，雖然即將卸任，但仍會留在基層，對大家所關心的議題——就業、住宅、教育，國家與社會安全等問題——提出更具體的策略與行動。