【全程影音】大甲媽遶境搶轎爆衝突 「白狼」張安樂赴彰化地檢署說明｜中時新聞網

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂率眾硬闖大甲媽祖繞境管制區，遭檢方依妨害秩序及組織犯罪等罪嫌傳喚到案說明，12日下午5點49分張安樂抵達彰化地檢署，在門口接受媒體訪問時痛批彰化分局長王國峯才是組織犯罪，強調若他們身穿「民進黨」背心的話，看他敢不敢攔。

白狼張安樂向地檢署具狀12日下午6點半才會到地檢署應訊，不過提早5點49分就到，張安樂抵達地檢署後，在門口接受媒體聯訪，控訴彰化警方暴力執法，汙衊統促黨，更直接點名分局長王國峯痛罵將近十分鐘，最後在律師的勸說下才心不甘情不願的步入地檢署裡面，前往偵查庭接受檢察官訊問。

張安樂表示，因為地檢署傳喚他非來不可，但也給他有機會聲明，當天警力全方動員，有種把影片全部公開，就知道是誰使用暴力，他提出質疑，去年他們接轎時也是穿著背心，今年因為王國峯來了，他要求配合防疫把背心脫掉才能扛轎，但背心跟防疫有關嗎。

張安樂說，政治不能介入宗教他同意，但政治人物熱心想要參與政治活動不能嗎，今天如果是民進黨的政治人物來參加遶境活動，你敢這樣叫他脫嗎；今天很簡單癥結點往年大家都是穿背心接轎，今年王國峯可能新來的沒有經驗，想要拍馬屁，這樣的作法他無法認同。

張安樂強調，檢方認為他組織犯罪因此拘提他到案，不過他反批王國峯才是最大的組織犯罪，今天他沒有下令警方敢動手嗎；每年都是他們接轎，因此根本不用搶，所以遭遇這樣的對待，他認為非常不合理。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，傳票的內容是依違反組織犯罪條例與妨害公務、妨害秩序等罪嫌傳喚，庭訊目前正在進行中，後續若有相關裁處會另行公布。